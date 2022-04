Zacięta walka o awans w 1. Lidze. Podbeskidzie nadal w grze o Ekstraklasę

W czwartkowy wieczór dokończono 30. serię spotkań piłkarskiej Fortuna 1 Ligi. Niezwykle cenne zwycięstwo odniosła drużyna Podbeskidzia Bielsko-Biała. Piłkarze z województwa śląskiego wygrali na wyjeździe 1:0 z Sandecją Nowy Sącz. Tym samym przedłużyli swoje szanse na awans do Ekstraklasy.

Pasjonująca walka na finiszu Fortuna 1 Ligi. Podbeskidzie przedłużyło szanse na awans do Ekstraklasy

Podbeskidzie zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli z dorobkiem 41 punktów. Na bezpośredni awans do najwyższej klasy rozgrywkowej nie ma już szans, ale może nadal zagrać w barażach. Do szóstego miejsca, dającego prawo gry w play-offach, piłkarze trenera Mirosława Smyły tracą tylko jeden punkt. Finisz rozgrywek zapowiada się pasjonująco. Na cztery kolejki przed końcem szanse na awans utrzymuje przynajmniej dziesięć zespołów.

Walka o dwa miejsca, dające bezpośrednią promocję rozegra się między drużynami, które wypracowały do tej pory przewagę punktową nad resztą stawki. Są to Miedź Legnica, Arka Gdynia, Widzew Łódź i Korona Kielce. Spory krok do Ekstraklasy zrobiła Arka Gdynia, która w środę pokonała 2:0 ŁKS Łódź i wskoczyła na drugie miejsce w tabeli. Swoją sytuację skomplikował natomiast Widzew, który przegrał niezwykle ważny mecz z Koroną 1:2 i spadł na trzecią pozycję. Kielczanie są na czwartym miejscu ze stratą czterech punktów. Liderem pozostaje Miedź Legnica, która ma 65 punktów i o osiem wyprzedza Arkę.

O dwa pozostałe miejsca w play-offach powalczą drużyny znajdujące się na miejscach 5-10. Są to Chrobry Głogów, Sandecja Nowy Sącz, Odra Opole, ŁKS Łódź, Podbeskidzie Bielsko-Biała i GKS Tychy. Różnica między tymi zespołami to tylko sześć punktów. Chrobry, który zajmuje piątą lokatę, ma 46 punktów. Dziesiąty GKS Tychy, 40. Najtrudniejsze zadanie z wymienionych drużyn ma Podbeskidzie. W ostatnich trzech kolejkach zmierzy się z Chrobrym Głogów, Arką Gdynia i Widzewem Łódź.

Niemniej ciekawie zapowiada się walka o utrzymanie w I lidze. Z rozgrywkami mogą pożegnać się uznane polskie kluby, czyli Stomil Olsztyn i Zagłębie Sosnowiec. Olsztynianie pokonali 2:1 GKS Tychy, co przedłuża ich szanse na pozostanie w gronie pierwszoligowców. Obecnie mają na koncie 30 punktów i otwierają strefę spadkową. Do bezpiecznej lokaty tracą jeden punkt. Tuż nad nimi znajduje się wspomniane Zagłębie. Obie drużyny zmierzą się ze sobą 14 maja. Mecz ten może zadecydować utrzymaniu jednych, bądź drugich.

Spokojni o utrzymanie nie mogą być także w Niepołomicach, Częstochowie i Rzeszowie. Tamtejsze Puszcza, Skra i Resovia mają kolejno tylko trzy i pięć punktów przewagi nad Stomilem. Niemal pewne degradacji są już GKS Jastrzębie (ostatni w tabeli, ze stratą dziesięciu punktów do bezpiecznej pozycji), a także Górnik Polkowice (pięć punktów straty).

