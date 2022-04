Eksperci i kibice zachwycają się Nicolą Zalewskim. "Pendolino. Co za gość"

Nicola Zalewski zadomowił się na dobre w pierwszym składzie Romy. Polak wyszedł w podstawowym składzie i zanotował asystę przy bramce Lorenzo Pellegriniego w 15. minucie. Eksperci w studiu Viaplay zauważyli, że akcja Zalewskiego była bliźniaczo podobna do tej przeprowadzonej przez Polaka w rewanżu z Bodo/Glimt na Stadio Olimpico (4:0). Wtedy wahadłowy asystował Nicolo Zaniolo, a teraz podawał do kapitana Romy.

Wszyscy zachwycają się Nicolą Zalewskim. "Talent czystej wody"

"Wspaniała asysta Nicoli Zalewskiego. Polak dostał piłkę z drugiego skrzydła, szybko wyszedł do przodu i doskonale odczytał zamiary swojego kolegi" - pisze Valentina Vega, skaut posiadająca licencję UEFA A.

"Ależ dojrzewa Zalewski, 20-latek z Romy, występujący w reprezentacji Polski. To kraj jego rodziców, choć sam urodził się w pobliżu stolicy Włoch. Piękne podanie do Pellegriniego" - zauważa Toni Padilla z magazynu "Panenka".

"Nie wiem, czy o tym mówili, ale to była kopia akcji Zalewskiego i Zaniolo z meczu z Bodo/Glimt. To nie jest przypadek" - to opinia jednego z włoskich kibiców Romy.

"Bardzo ciekawy jest rozwój Zalewskiego w roli wahadłowego: technika, szybkość, inteligencja i ciągłość" - pisze Andrea Rossetti, włoski skaut.

"Zalewski - Pendolino. Co za gość! Co za przyśpieszenie. Nie dziwi fakt, że Mourinho go lubi" - twierdzi Claudio Mutka z calciomerito.pl.

"W takim tempie Nicola Zalewski lada moment stanie się kluczowym zawodnikiem kadry. Talent czystej wody" - twierdzi Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl.

"Nasz ci on" - pisze Sebastian Frej.

"Słuchajcie mnie uważnie. Zalewski i Cash będą wahadłowymi na mistrzostwach świata w Katarze" - stwierdził jeden z polskich kibiców.

"Zalewski to jedyny piłkarz Romy, który grał w piłkę. Nie wydaje mi się, żeby Abraham i Zaniolo otrzymali jakiekolwiek podanie" - pisze jeden z internautów.