Milion złotych dla uchodźców po "meczu o pokój" na Legii

- Mamy satysfakcję, że to szlachetne wydarzenie z udziałem Legii Warszawa osiągnęło wymiar międzynarodowy i - co dla nas najważniejsze - przyczyniło się do realnej pomocy osobom pokrzywdzonym wojną. Dziękujemy drużynie Dynama Kijów, ambasadzie Ukrainy, kibicom, sponsorom i setkom osób, którzy w trosce o los narodu ukraińskiego zaangażowali się w stojącą na wysokim poziomie organizację spotkania - powiedział właściciel i prezes Legii Warszawa, Dariusz Mioduski.

W trakcie mecz charytatywnego mistrzów Polski z Dynamem Kijów oraz towarzyszących mu aukcji i zbiórek zebrano 1 042 000 złotych. Współorganizator wydarzenia, Ambasada Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, przekaże uchodźcom wewnętrznym w Ukrainie.

Za mecz Mioduskiemu i jego żonie - Annie - podziękował ambasador Ukrainy w Polsce.

Ponad milion złotych za "mecz o pokój"

- Dosłownie od następnego dnia od wybuchu wojny Legia, Fundacja Legii i nasi kibice, ruszyliśmy do pomocy Ukrainie. Zaczęliśmy od zbiórki artykułów pierwszej potrzeby dla uchodźców, którzy znaleźli się w Polsce, jak i tych, którzy pozostali na Ukrainie, zorganizowaliśmy punkt pośrednictwa pracy, świetlicę dla matek z dziećmi, zajęcia sportowe i edukacyjne dla ukraińskich dzieci i wiele innych akcji - powiedziała prezes Fundacji Legii Anna Mioduska.

Mecz Legia - Dynamo Kijów zakończył się zwycięstwem gości 3:1. Bramkę dla Legii zdobył Igor Strzałek, gole dla ukraińskiej drużyny strzelili Witalij Bujalśkyj oraz Artem Biesiedin (dwa).

Spotkanie uświetnił występ największych gwiazd ukraińskiej sceny muzycznej. Na płycie stadionu Legii zaśpiewały: Tina Karol, Julia Sanina (The Hardkiss), Kateryna Pavlenko (Go_A) i DOROFEEVA wraz z kilkudziesięcioma rodzinami z dziećmi, które przybyły do Polski chroniąc się przed niebezpieczeństwem wojny.