Mourinho dostał pytanie o Manchester United. "Trafnie to ująłeś"

AS Roma w ćwierćfinale Ligi Konferencji wyeliminowała Bodo/Glimt. Klub z Rzymu miał jednak niemałe problemy z Norwegami. W pierwszym spotkaniu to drużyna Kjetila Knudsena okazała się lepsza i pokonała włoską ekipę 2:1. W rewanżu sytuacja wyglądała już zupełnie inaczej. Drużyna Jose Mourinho pewnie ograła rywali 4:0 i awansowała do półfinału, w którym zmierzy się z Leicester.

Mourinho odpowiada na zaskakujące pytanie dziennikarza. "To nie mój klub"

Przed spotkaniem z Leicester Jose Mourinho wziął udział w przedmeczowej konferencji prasowej. Jeden z dziennikarzy spytał trenera AS Romy o to, co myśli na temat zatrudnienia przez Manchester United Erika ten Haga i co Portugalczyk mógłby doradzić swojemu byłemu pracodawcy. Mourinho odpowiedział w swój sposób. - Trafnie to ująłeś, to mój był zespół. Nie wiem, co mogę im doradzić, to nie mój klub - powiedział portugalski trener.

Jose Mourinho w przeszłości prowadził Manchester United, z którym sięgnął po Puchar Anglii oraz Ligę Europy. Po odejściu Portugalczyka angielska drużyna nie wygrała żadnego innego trofeum i popadła w kryzys.

AS Roma pod wodzą Jose Mourinho po początkowych problemach radzi sobie coraz lepiej. Drużyna z Rzymu zajmuje piąte miejsce w tabeli Serie A i jest na dobrej drodze, by awansować do Ligi Europy w przyszłym sezonie. Warto dodać, że to jedyny włoski klub, który pozostał w walce o jakiekolwiek europejskie trofeum w tym sezonie.

