"Koncert" - Listkiewicz pod wrażeniem Marciniaka, ale Polaka w finale LM nie widzi

Szymon Marciniak nie był głównym aktorem środowego półfinału Ligi Mistrzów Liverpool - Villarreal (2:0). W przypadku arbitrów to jednak bardzo dobra wiadomość. Polscy sędziowie byli tego wieczoru na Anfield praktycznie bezbłędni i w pełni kontrolowali to, co dzieje się na boisku. Słusznie nie uznali dwóch goli dla Liverpoolu z powodu ewidentnych spalonych, a Marciniak prawidłowo pokazał w tym spotkaniu trzy żółte kartki.

Michał Listkiewicz, były prezes PZPN, a także były sędzia międzynarodowy, jest pod wrażeniem pracy Szymona Marciniaka w środowym spotkaniu. - Środowy mecz był posędziowany rewelacyjnie, na najwyższym poziomie. Jestem pełen uznania dla całego zespołu. To był naprawdę koncert sędziowania - powiedział w rozmowie z Onetem.

Listkiewicz: Finał LE lub LKE jak najbardziej realny

Jak podkreślił, Szymon Marciniak ma niewielkie szanse na poprowadzenie finału tegorocznej Ligi Mistrzów. - To jest pewna filozofia w obsadach sędziowskich w UEFA. Rzeczywiście, sędziowie półfinałów nie są przewidziani na finał, bo to jest z góry rozpisywane wcześniej. Może nie po nazwiskach, ale po narodowościach. Przeczuwam, że Włosi dostaną finał. Nie grają drużyny włoskie, a to jest elita sędziowska - dodał Listkiewicz, który także podkreślił, że "jak najbardziej realny" jest scenariusz, w którym polski sędzia poprowadzi finał Ligi Europy lub Ligi Konferencji Europy.

Ekspert ocenił Marciniaka za półfinał Ligi Mistrzów. "UEFA będzie zadowolona"

Szymon Marciniak nie będzie miał zbyt wiele czasu na odpoczynek. Już w piątek będzie sędzią VAR podczas meczu Warty Poznań z Piastem Gliwice. Z kolei w poniedziałek, na Stadionie Narodowym, będzie głównym sędzią podczas finału Pucharu Polski, w którym Raków Częstochowa zmierzy się z Lechem Poznań.