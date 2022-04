Klopp z nową umową. Zostaje na dłużej w Liverpoolu

Jednym z głównych tematów poruszanych przez brytyjskie media w czwartek była sprawa przyszłości Juergena Kloppa. Dziennik "The Sun" niespodziewanie poinformował, że niemiecki szkoleniowiec zmienił zdanie i jest gotowy przedłużyć obowiązujący do czerwca 2024 roku kontrakt z Liverpoolem. Teraz te informacje się potwierdzają.

Klopp na dłużej w Liverpoolu. Potwierdzają się medialne doniesienia

David Ornstein, dziennikarz z "The Athletic", przekazał, że Juergen Klopp podpisał już przedłużenie kontraktu do 2026 roku. Oficjalne potwierdzenie tych informacji ma nastąpić w ciągu kilku najbliższych godzin.

Jest to znaczna zmiana stanowiska niemieckiego szkoleniowca, który jeszcze do niedawna zapewniał, że będzie pracował w Liverpoolu tylko do końca kontraktu w 2024 roku. Sporą rolę w namówieniu go do przedłużenia kontraktu odegrał bezpośrednio prezes właściciela klubu, czyli Fenway Sports Group - Mike Gordon. Amerykanin był obecny na środowym meczu półfinałowym z Villarrealem (2:0).

W środę na Anfield pojawił się także agent szkoleniowca Marc Kosicke, który siedział blisko Gordona na trybunach. Właściciele Liverpoolu byli zdeterminowani do zatrzymania Juergena Kloppa, ponieważ widzą, że Niemiec wciąż może rozwijać drużynę. W końcu w tym sezonie jego zespół wciąż jest w grze o poczwórną koronę, której nie udało się wcześniej zdobyć żadnej angielskiej drużynie.

Juergen Klopp jest trenerem Liverpoolu od października 2015 roku. Od tamtej pory wygrał z klubem Ligę Mistrzów, Superpuchar UEFA, Klubowe Mistrzostwa Świata, Puchar Ligi Angielskiej, ale przede wszystkim zdobył mistrzostwo Anglii po 30 latach przerwy.

AKTUALIZACJA: Klopp potwierdza, że przedłużył kontrakt z Liverpoolem

- Jest tak wiele słów, których mógłbym użyć, aby opisać, jak się czuję w związku z tą wiadomością… zachwycony, pokorny, błogosławiony, uprzywilejowany. To jest moje miejsce - zapewnił Juergen Klopp, cytowany przez portal liverpoolfc.com. W mediach społecznościowych klubu pojawiło się także specjalne nagranie, na którym Niemiec tłumaczy swoją decyzję kibicom.

W ten sposób niemiecki szkoleniowiec potwierdził, że podpisał przedłużenie kontraktu z Liverpoolem do 2026 roku. Wraz z nim na Anfield pozostaną także jego dwaj asystenci - Pepijn Lijnders i Peter Krawietz.