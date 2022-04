Zahavi negocjuje z Bayernem. Przyjemnie nie będzie. Rozmowy z "piranią"

Jeszcze dziś może dojść do rozmów agenta Roberta Lewandowskiego Pini Zahaviego z działaczami Bayernu Monachium. Jak donoszą niemieckie media, te mogą być trudne dla niemieckiego klubu. Zahavi jest już bowiem po słowie z dyrektorem sportowym FC Barcelony, a co więcej w klubie z Bawarii nie darzy się go szacunkiem.

3 YouTube (youtube.com/watch?v=0qe4rENzfAY) / Kuba Atys / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl