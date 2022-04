Niemcy uderzają w Lewandowskiego. Chcą pokory: Nie jest najważniejszy

Zamieszanie wokół braku porozumienia pomiędzy Robertem Lewandowskim a Bayernem Monachium zaczyna irytować osoby związane z niemiecką piłką nożną. Pojawia się coraz więcej głosów, że reprezentant Polski nieco przecenia swoją rolę w drużynie mistrzów Niemiec.

Zdecydowana opinia niemieckich mediów o Lewandowskim. "Powinien być bardziej skromny"

Choć Roberta Lewandowskiego zdecydowanie bronią liczby i jego forma sportowa, to nie jest jednak pewne, czy Bawarczycy zdecydują się przedłużyć z nim kontrakt, uwzględniając wymagania stawiane przez polskiego napastnika. Jak uważają dziennikarze portalu web.de, te są wygórowane. Zwracają oni uwagę, że wartość transferowa atakującego zaczyna stopniowo spadać i już siedmiu piłkarzy jest potencjalnie więcej wartych niż Polak: - Lewandowski jest ważnym zawodnikiem Bayernu, ale już nie jest najważniejszy. Powinien być bardziej skromny - można przeczytać na web.de.

Według nich warty podkreślenia jest również fakt, że napastnik w tym momencie zarabia najwięcej w Bayernie, a perspektywa jego gry jest już ograniczona przez wiek: - Lewandowski to teraźniejszość, a nie przyszłość Bayernu. Powinien zaakceptować to, że znakiem docenienia jego gry może być zachowanie statusu quo w kwestii kontraktu (…) Po dziewięciu latach gry w Monachium i rekordzie 41 bramek jest on uważany za żywą legendę. Nie powinien narażać tego statusu za kilka milionów euro – puentują dziennikarze portalu web.de.

Bayern musi jednak działać rozważnie, bowiem w tym sezonie Lewandowski jest najlepszym strzelcem ligi niemieckiej, a dodatkowo stale gwarantuje wiele regularne zdobywanie bramek. Zważając, że jego forma jest nadal wysoka, to zastąpienie go innym napastnikiem może być bardzo trudne. Naturalnemu następcy Lewandowskiego, czyli Erlingowi Haalandowi z Borussii Dortmund, bliżej jest do Manchesteru City, dlatego Bayern ma obserwować przede wszystkim Sebastiena Hallera z Ajaxu Amsterdam i trzech innych napastników z głośnymi nazwiskami.

Reprezentant Polski był natomiast łączony z FC Barcelona, a ostatnio miało dojść do spotkania pomiędzy agentem piłkarza Pini Zahavim a dyrektorem sportowym katalońskiego klubu Mateu Alemanym. Ten miał przekazać Zahaviemu, że hiszpańska ekipa byłaby w stanie wykupić Lewandowskiego w czasie przyszłego okienka transferowego za ok. 35 milionów euro.

Lewandowski w obecnym sezonie łącznie zdobył 48 bramek w 43 spotkaniach. Dołożył do tego także sześć asyst i pozostaje samodzielnym liderem klasyfikacji strzeleckiej Bundesligi. Długo był też najlepszym strzelcem Ligi Mistrzów, jednak teraz wyprzedził go dobrze spisujący się w tej kampanii Karim Benzema.