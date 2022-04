UEFA rozważa przyznanie ukraińskim klubom awansów wprost do fazy grupowej

Igor Jovacević potwierdził też, że sezon w Ukrainie został już zakończony. - Przekazano nam decyzję przez Zoom - mówi trener w rozmowie z gazetą "Sportske Novosti". To wynik ustaleń klubów Premier Lihi, które nie miały możliwości do sprawiedliwego kontynuowania sezonu przez wojnę w Ukrainie. Od dwóch miesięcy obywatele tego kraju walczą o niepodległość po tym, jak zaatakowała go Rosja.

REKLAMA

Zobacz wideo Drugie dno w zatrudnieniu Lewandowskiego? "Nikt się z tym nie kryje"

Ukraina skończyła sezon. Co z europejskimi pucharami? "UEFA rozmawia z ukraińskim związkiem"

Zadecydowano, że zachowany zostanie układ tabeli z rundy jesiennej. Mistrzem Ukrainy został więc Szachtar Donieck, który ma dwa punkty przewagi nad Dynamem Kijów. Oba te kluby zakwalifikowały się do Ligi Mistrzów. SK Dnipro-1 (3. miejsce) awansował do Ligi Europy, a Zoria Ługańsk i Worskła Połtawa do Ligi Konferencji Europy. Jak tylko pogodzić sytuację w Ukrainie z europejskimi rozgrywkami?

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

W poprzednich sezonach tylko mistrz Ukrainy miał pewny start w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Drużyna z drugiego miejsca, musiała przejść przez kwalifikacje. Runda eliminacyjna czeka też zespoły, które awansowały do Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy. W obecnej sytuacji trudno byłoby rozegrać mecze kwalifikacyjne na terytorium kraju, który jest objęty wojną.

"Sharksi" zamordowali 18-latka. Teraz wyjdą na wolność. Kompromitacja sądu

- Z tego, co wiem, ciągle trwają poszukiwania rozwiązania. Jakiegoś sposobu, w jaki ukraińskie kluby mogłyby grać w europejskich pucharach. Ukraiński związek i UEFA prowadzą rozmowy. Pojawił się pomysł, aby dać klubom z Ukrainy awans bezpośrednio do fazy grupowej europejskich pucharów. Bo jak zagrać w kwalifikacjach, jeśli będzie trwała wojna? Kto przyjedzie do tego kraju? Jak to zorganizować? - powiedział Jovacević.

Trener SK Dnipro-1, które dostało się do Ligi Europy, nie twierdzi jednak, że jest to plan ostateczny. - Oczywiście pokój jest niezbędnym warunkiem powrotu do konkurencji. Zobaczymy, czy da się coś takiego zrobić, bo byłby to duży wyjątek. Jednak takie ustępstwo ze strony UEFA pomogłoby ukraińskiej piłce. Kluby grające w fazie grupowej, mogłyby pomóc pozostałym - dodał Chorwat.

Transferowa porażka Bayernu. Przebili BVB, ale Schlotterbeck wybrał rywala

W tym sezonie do fazy grupowej europejskich pucharów zakwalifikowały się trzy kluby z Ukrainy. Szachtar Donieck i Dynamo Kijów zagrały w Lidze Mistrzów, a Zoria Ługańsk w Lidze Konferencji Europy. Wszystkie trzy zajęły ostatnie miejsce w swoich grupach.