Stadion Narodowy dla Ukraińców? PZPN bierze pod uwagę dwa inne miasta

Od dwóch miesięcy trwa wojna na Ukrainie. Rosjanie zaatakowali naszych wschodnich sąsiadów i nic nie wskazuje na to, że konflikt szybko się zakończy. W związku z tym, Ukraińcy nie mają możliwości rozegrania spotkań na własnym terenie.

Z pomocą przychodzi im PZPN. Szef związku, Cezary Kulesza zadeklarował wsparcie ukraińskiej federacji. Zaproponował im przygotowania do spotkań w naszym kraju. Jak poinformował trener Ukraińców - Ołeksandr Petrakow, federacja przystała na tę propozycję i czerwcowe mecze Ligi Narodów rozegrają u nas.

Golba: "W grę wchodzi Wrocław i Poznań"

Wedle terminarza UEFA Ukraina u siebie ma zagrać z Armenią 11 czerwca, a Irlandię powinna podjąć 14 czerwca. Choć miejsca, w którym zostaną rozegrane oba spotkania nie są jeszcze znane, to PZPN uchylił nieco rąbka tajemnicy. Wiceprezes piłkarskiej federacji, Mieczysław Golba w rozmowie ze Sport.pl zdradził, jakie lokalizacje są brane pod uwagę.

- Wśród miast, które PZPN chce rekomendować jest m.in. Poznań czy Wrocław, ale związek nie wyklucza też rozegrania tych spotkań w Warszawie - mówi Golba. Już wcześniej Ministerstwo Sportu wyraziło gotowość udostępnienia Ukraińcom Stadionu Narodowego. W rozmowie ze Sport.pl, szef resortu - Kamil Bortniczuk podtrzymał tę deklarację.

- Jeżeli będzie taka gotowość, to jesteśmy w stanie udostępnić ten obiekt - zaznacza minister. Jeśli taki scenariusz się spełni, to Ukraińcy rozegraliby mecz na Narodowym 11 czerwca z Armenią, gdyż 14 czerwca zaplanowano tam spotkanie Polski z reprezentacją Belgii. Póki co, rozmowy nadal trwają, a na oficjalne potwierdzenie miejsc spotkań trzeba jeszcze poczekać. Bilety na oba spotkania będą dostępne w otwartej sprzedaży.

Ukraińcy zadowoleni z gry w Polsce. "To szczęśliwe miejsce"

Sam Petrakow jest zadowolony z możliwości rozegrania spotkań w naszym kraju. Pod jego wodzą, w 2019 roku reprezentacja Ukrainy wywalczyła u nas mistrzostwo świata do lat 20. - Polska jest dla nas szczęśliwa! W 2019 r. w Łodzi wygraliśmy tam finał MŚ do lat 20. Można wykorzystać te same stadiony, o pojemności 15 czy 18 tysięcy. One nie są wielkie, a Ukraińcy przyjdą nas dopingować - mówił selekcjoner Ukrainy.