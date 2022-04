Klopp naskoczył na dziennikarza. "Nie rozumiem, po co wyskakujesz z tym pytaniem?"

Podczas pierwszego z dwóch meczów półfinałowych Ligi Mistrzów to Liverpool okazał się lepszy od Villarrealu. Pokonał swojego przeciwnika 2:0. Mimo zapasu dwóch goli trener angielskiego klubu nie jest pewny awansu do finału prestiżowych rozgrywek.

Klopp o Złotej Piłce: To są rzeczy, których do końca nie rozumiem

- Nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte, tak to wygląda. Najlepszym przykładem jest dla mnie to, że po pierwszej połowie wygrywasz 2:0 i nagle musisz być bardzo uważnym. Musisz być odpowiednio nastrojony, w stu procentach. I wtedy rozegrać drugą część meczu w taki sam sposób, jak rozgrywałeś go w pierwszej - stwierdził Juergen Klopp.

Autorem jednego z dwóch goli w środowym pojedynku było Sadio Mane, który ostatnio spisuje się znakomicie. Właśnie o tego piłkarza najchętniej pytali dziennikarze podczas pomeczowej konferencji. Jeden z nich zapytał Kloppa, czy uważa, że jego podopieczny może zdobyć Złotą Piłkę za 2022 roku.

- Och, wow! Rozgrywa fantastyczny sezon. Sadio to niesamowity zawodnik, jednak nie mam nic do czynienia z nominacjami do Złotej Piłki. W dodatku to są rzeczy, których do końca nie rozumiem. Jest piłkarzem klasy światowej i po raz kolejny rozegrał dla nas świetne zawody - odparł najpierw trener zwycięskiej drużyny. Chwilę później postanowił jednak naskoczyć na dziennikarza.

- Nie rozumiem, po co wyskakujesz z tym pytaniem? To jeszcze nie jest koniec. Historycznie trzeba coś wygrać, żeby zdobyć Złotą Piłkę. Jeśli nie jesteś Messim lub Ronaldo, musisz prawdopodobnie wygrać Ligę Mistrzów, czego jeszcze nie zrobiliśmy, więc daj jeszcze kilka tygodni i wtedy zobaczymy, gdzie skończymy - odparł Juergen Klopp.

Sadio Mane to bardzo ważny napastnik Liverpoolu, który tylko w tej edycji Ligi Mistrzów strzelił 4 bramki w 11 spotkaniach. W Premier League też często trafia. Dotąd w tym sezonie rozegrał w niej 30 spotkań, w których zaliczył 14 goli i 3 asysty. - Sadio chce pomagać drużynie, to kocham w nim najbardziej - podkreślił jeszcze Klopp.