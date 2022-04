Arka Gdynia wygrywa i wskakuje na pozycję dającą awans do ekstraklasy

Środowy mecz był kluczowy w kontekście walki o awans do ekstraklasy. Arkowcy przystępowali do tego meczu z 3. miejsca w tabeli ze stratą trzech punktów do Widzewa Łódź. Z kolei ŁKS z dorobkiem 42 punktów zajmuje ósme miejsce w tabeli i zwycięstwo mogłoby dać im awans na szóste miejsce, dające prawo do gry w barażach o awans.

Największy sukces Stali od 28 lat stał się faktem. Nic już nie zabierze awansu

W pierwszej połowie nie brakowało walki. Już w szóstej minucie potrzebna była zmiana. Michał Bednarski zderzył się głową z Jakubem Tosikiem i gracz ŁKS-u musiał opuścić boisko. W jego miejsce na boisku zameldował się Jan Kuźma.

Gol Adamczyka otworzył mecz

W 10. minucie spotkania gospodarze objęli prowadzenie. W polu karnym faulowany był Karol Czubak i sędzia podyktował jedenastkę. Tę świetnie wykorzystał Hubert Adamczyk, który pewnym strzałem w lewy dolny róg pokonał Kozioła.

Przez większość pierwszej połowy gospodarze prowadzili grę i nie dopuszczali rywali do swojego pola karnego. W 40. minucie strzałem z dystansu próbował zaskoczyć rywala Marcjanik, ale piłka poszybowała wysoko nad poprzeczką. Do przerwy gospodarze prowadzili 1:0.

W drugiej połowie nie brakowało walki. W 60 minucie spotkania Kobacki wpadł w pole karne i minął trzech rywali. Dopiero czwarty - Dąbrowski, nieudolnie zablokował piłkarza i sędzia podyktował drugą jedenastkę, którą po raz kolejny pewnie wykorzystał Adamczyk. Gracz Arki zaskoczył Kozioła mocnym uderzeniem w prawy dolny róg i bramkarz łodzian był bez szans.

Widzew poległ w hicie I ligi. Korona odwróciła mecz i zdobyła Łódź

Arka Gdynia wyprzedziła Widzewa Łódź

Choć w drugiej części meczu goście wykazywali się sporym zaangażowaniem na boisku, to nie udało im się zmienić losów tego spotkania. Arka wygrała u siebie z ŁKS-em Łódź 2:0 i awansowała na drugie miejsce w tabeli. Na cztery kolejki przed końcem ma 57 pkt - o osiem mniej od Miedzi Legnica (która jest bliska awansu do ekstraklasy), ale o punkt więcej od trzeciego Widzewa. Do ekstraklasy awansują dwie najlepsze ekipy, a trzecią wyłonią baraże.

W nich zagrają ekipy z miejsc 3-6 - obecnie te miejsca zajmują Widzew (56 pkt), Korona Kielce (42 pkt), Chrobry Głogów (46 pkt) oraz Sandecja Nowy Sącz (42 pkt, ale rozegrała o mecz mniej). W takiej samej sytuacji jak Sandecja znajduje się siódma Odra Opole. O baraże powalczą jeszcze 8. ŁKS Łódź (30 meczów, 42 pkt), 9. GKS Tychy (29 meczów, 40 kpt) oraz 10. Podbeskidzie Bielsko-Biała (29 meczów, 38 pkt).