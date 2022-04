Ależ walka o awans do II ligi. Nagły gol w 95. minucie i 51 pkt, 51, 51, 51 i 50 pkt

Sezon 2021/2022 wszedł w ostatnią fazę. Na różnych poziomach rozgrywkach do rozegrania pozostało zaledwie kilka kolejek. W Polsce emocjonujemy się wyjątkowo zaciętą walką o mistrzostwo Polski, gdzie wciąż realne szansę na tytuł mają trzy zespołu. Okazuje się, że jeszcze ciekawiej jest na czwartym poziomie rozgrywkowym - o awans w III lidze gr. IV trwa zacięta walka pomiędzy pięcioma zespołami.

Pięć zespołów walczy o awans do II ligi. Na czele cztery drużyny z taką samą liczbą punktów

Przed rozpoczęciem środowej 26. kolejki liderem była Siarka Tarnobrzeg (51 punktów). Tuż za nią były Podhale Nowy Targ, Cracovia II oraz ŁKS Łagów (50 punktów), natomiast piąta Chełmianka Chełm miała 49 punktów. Wśród tego grona trudno wskazać jednoznacznego faworyta.

Z tego grona najbardziej znanym zespołem jest Siarka, która jeszcze niedawno była blisko awansu do I ligi. Zespół z Tarnobrzeg spędził nawet w latach 90. trzy sezony na poziomie ekstraklasy. Reszta zespołów to raczej drużyny o aspiracjach maksymalnie sięgających miana lokalnych potentatów. Podhale od kilku lat występuje z powodzeniem na poziomie III ligi, a Chełmianka, ŁKS Łagów oraz rezerwy Cracovii grały do niedawna na piątym szczeblu rozgrywkowym.

I tak zagmatwaną sytuację w III lidze jeszcze bardziej skomplikowały wyniki środowych spotkań. Hitem było starcie pomiędzy Chełmianką a Podhalem Nowym Targ. Goście prowadzili po golu Olafa Nowaka na początku drugiej połowy. Chełmianka wyrównała po trafieniu Ezana Kahsaya w 95. minucie, który wykorzystał zamieszanie pod bramką po wrzutce w pole karne, w którym znalazł się nawet bramkarz Chełmianki. Gol wzbudził spore kontrowersje, bo sędzia doliczył zaledwie trzy minuty.

Remis w tym meczu to pozytywna informacja dla bezpośrednich rywali w walce o awans. Problem w tym, że żaden z nich nie wygrał spotkania. Siarka Tarnobrzeg przegrała 0:1 z Avią Świdnik u siebie (druga porażka w całym sezonie w meczach domowych). O tym, że gol padł w kuriozalny sposób czytamy wśród kibiców Siarki. Potknięcia lidera nie wykorzystały Cracovia II oraz ŁKS Łagów. Ci pierwsi zremisowali 0:0 z Wisłą Sandomierz (15. miejsce w tabeli), zaś ŁKS - 1:1 z Podlasie Biała Podlaska (12. miejsce w tabeli).

Tak wygląda aktualna sytuacja w III lidze gr. IV po 26. kolejkach:

Siarka Tarnobrzeg - 51 pkt, bramki: 52-23 Podhale Nowy Targ - 51 pkt, 56-30 Cracovia II - 51 pkt, 50-24 ŁKS Łagów - 51 pkt, 44-22 Chełmianka Chełm - 50 pkt, 43-26

O ostatecznej kolejności w tabeli zadecyduje bilans meczów bezpośrednich. Aktualnie o ich kolejności decyduje bilans bramkowy, bo nie doszło do wszystkich meczów bezpośrednich.

Do końca rozgrywek pozostało osiem kolejek. W najbliższych siedmiu seriach gier zawsze dojdzie do starcia pomiędzy walczącymi o awans zespołami. Już w sobotę 30 kwietnia Podhale Nowy Targ zagra z ŁKS-em Łagów u siebie.