Wyciekły zdjęcia nowych koszulek FC Barcelony. Jak 30 lat temu

FC Barcelona przeszła w tym sezonie ogromną przemianę. Nowy trener Xavi Hernandez, który w październiku zastąpił Ronalda Koemana, dostał zadanie przeprowadzenia rewolucji i póki co wychodzi mu to całkiem dobrze. Drużyna pod jego wodzą zdecydowanie poprawiła wyniki, ale przede wszystkim swój styl gry. Znacznych zmian udało się dokonać także w kadrze pierwszego zespołu, do której dołączyli tacy zawodnicy jak Pierre-Emerick Aubameyang czy Ferran Torres.

Wyciekły nowe koszulki domowe FC Barcelony. Inspiracja igrzyskami olimpijskimi

Sezon 2021/2022 jeszcze trwa, ale FC Barcelona straciła już szansę na sukces we wszystkich rozgrywkach. Na Camp Nou trwają więc intensywne przygotowania do kolejnego sezonu. Oprócz planów sportowych istotny dla klubu jest także aspekt biznesowy. Dlatego klub ma już prawdopodobnie przygotowany nowy projekt koszulek.

Wyciekł on właśnie za sprawą znanego portalu Footy Headlines. Na udostępnionych zdjęciach widać, że koszulka ma tradycyjne bordowo-czerwone pasy oraz dyskretne niebieskie paski zlokalizowane na rękawach, karku, spodenkach i getrach. Natomiast nie ma na niej jeszcze logo nowego sponsora - szwedzkiego serwisu streamingowego Spotify. Jednak ma ono być w kolorze złotym, podobnie jak logo producenta strojów, czyli amerykańskiego przedsiębiorstwa Nike.

Według katalońskiego dziennika "Sport" nowy projekt koszulki jest inspirowany igrzyskami olimpijskimi, które odbyły się w Barcelonie w 1992 roku oraz przemianą, jaką przeszło to miasto w ostatnich latach. Jednak znacznie wyraźniej widać to na projekcie koszulek wyjazdowych, który wyciekł już wcześniej. Są one ozdobione wzorem wstążek medalowych sprzed 30 lat.