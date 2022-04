Kontuzjowany Kamil Glik zaskoczył kibiców pytaniem o rower. "Kompletnie się na tym nie znam"

Kamil Glik przechodzi przez bardzo trudne tygodnie. Reprezentant Polski cały czas zmaga się z kontuzjami, które przytrafiają mu się nadspodziewanie często. Wszystko zaczęło się w marcu, kiedy to w meczu ligowym z Brescią 34-latek doznał urazu głowy po tym jak został kopnięty przez jednego z rywali. Cała sytuacja wyglądała bardzo groźnie, ale na szczęście obrońca Benevento stracił tylko zęba.

Dość szybko udało mu się wrócić na boisko, ale wtedy przyszedł finał baraży ze Szwecją na Stadionie Śląskim. Glik rozegrał niemal całe spotkanie z mocno naderwanym mięśniem, co może sprawić, że w tym sezonie nie wyjdzie już na boisko.

Kamil Glik apeluje do fanów: "Doradźcie, proszę"

Obecnie więc Kamil Glik ma sporo wolnego czasu i skupia się głównie na leczeniu urazu. Na brak zajęcia ewidentnie nie może narzekać, co udowadnia w mediach społecznościowych. Ostatnio reprezentant Polski zaskoczył fanów nietypową prośbą. Zdecydował się bowiem na zakup... nowego roweru i zaapelował do obserwujących go osób o pomóc w znalezieniu odpowiedniego egzemplarzu.

- Ludziska doradźcie, proszę, gdzie i jaki model roweru najlepszy waszym zdaniem. Totalnie się na tym nie znam - napisał Kamil Glik na Instagramie. Po chwili doprecyzował jeszcze, czego dokładnie szuka. - Dodam, że chodzi o rower szosowy dla osoby dorosłej - podkreślił piłkarz, który prawdopodobnie potrzebuje kolejnej formy treningu lub rehabilitacji.

Kamil Glik jest w tym sezonie kluczowym zawodnikiem Benevento Calcio, które walczy o powrót do Serie A. Jak do tej pory rozegrał 25 spotkań we wszystkich rozgrywkach.