Wojna w Ukrainie poważnie skomplikowała sytuację w rosyjskim sporcie. Po tym jak Władimir Putin podjął decyzję o rozpoczęciu bezsensownego rozlewu krwi, Rosjanie zostali wykluczeni z międzynarodowej rywalizacji w wielu dyscyplinach. Natomiast na klubach sportowych odbijają się sankcje nałożone na Rosję przez państwa zachodnie.

Spartak Moskwa nad przepaścią. "Sytuacja jest bardzo zła"

Najbardziej dotknięty sankcjami został Spartak Moskwa. Utytułowany klub ma ogromne problemy finansowe i znalazł się na skraju upadku. W związku z tym w Rosji pojawiło się sporo plotek na temat możliwego odejścia z klubu jego największych udziałowców - Wagita Alekperowa i Leonida Fieduna.

Wbrew medialnym doniesieniom Fiedun zaprzeczył, jakoby któryś ze współwłaścicieli miał się wycofać z klubu, ale przyznał, że sytuacja klubu jest dramatyczna. - Po pierwsze, ani Alekperow, ani ja nie wyjedziemy z kraju. Po drugie, sytuacja rzeczywiście jest bardzo zła, a będzie jeszcze gorsza. Moje doświadczenie z czterech wcześniejszych kryzysów sugerują, że proces ten jeszcze się nie skończył - przyznał Rosjanin, cytowany przez portal championat.com.

- Ale wielokrotnie mówiłem, że Spartak to moja pasja i miłość. Aż do ostatniej chwili będę robił wszystko, co w mojej mocy, aby utrzymać klub przy życiu. A reszta to plotki i tylko plotki rozsiewane przez naszych wrogów, których nawet nie chcę komentować - zakończył Fiedun.

Spartak Moskwa to jeden z najbardziej utytułowanych rosyjskich klubów piłkarskich. Został założony w 1922 roku, tuż przed powstaniem Związku Radzieckiego. Do największych sukcesów klubu należy 12 mistrzostw Rosji oraz 10 Pucharów Rosji. Spartak to także wielokrotny uczestnik europejskich pucharów i półfinalista Pucharu Europy Mistrzów Krajowych z 1991 roku.

Przypomnijmy, że jeszcze jesienią Spartak Moskwa mierzył się z Legią Warszawa w fazie grupowej Ligi Europy. W pierwszym spotkaniu mistrzowie Polski wygrali na wyjeździe 1:0, ale już w rewanżu to Rosjanie triumfowali 1:0, którzy wykorzystali fatalny błąd Maika Nawrockiego.