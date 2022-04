Lewandowski czy Benzema? Sneijder woli Francuza i wyjaśnia dlaczego

Karim Benzema to główny rywal Roberta Lewandowskiego w drodze po koronę króla strzelców Ligi Mistrzów i Złotą Piłkę. Francuz ma na swoim koncie 13 goli w tej edycji Ligi Mistrzów. Takim samym dorobkiem może pochwalić się "Lewy". Po tym, jak Bayern odpadł z rozgrywek, Polak nie ma szans na powiększenie dorobku.

Sneijder woli Benzemę od Lewandowskiego

Na tym jednak nie koniec korespondencyjnej walki między kapitanem reprezentacji Polski a Francuzem. Benzema ma na swoim koncie dwa hat-tricki w fazie pucharowej Ligi Mistrzów, co nie zdarza się zbyt często. 34-latek trafił trzykrotnie w meczu z PSG i Chelsea. To w połączeniu z dobrą grą "Królewskich" sprawia, że Benzema ma spore szanse na zdobycie "Złotej Piłki".

O porównanie obu graczy pokusił się Wesley Sneijder. Zdaniem byłego reprezentacji Holandii, w lepszej dyspozycji jest francuski napastnik. Jak twierdzi, Benzema jest w stanie samodzielnie odwrócić losy spotkania. - Również ze względu na sposób, w jaki włącza się do gry. Lewandowski też to robi, ale on bardziej czeka na swój moment. Benzema stale ulepsza drużynę - podkreślał były gracz Realu Madryt czy Interu Mediolan.

Benzema łącznie w tym sezonie wystąpił w 40 spotkaniach, gdzie zdobył 39 bramek i zaliczył 13 asyst. Piłkarz z 25 trafieniami przewodzi też w klasyfikacji strzelców "La Liga".