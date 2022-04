FC Barcelona ma problem. Nie może zarejestrować transferu Kessiego

Franck Kessie miał zaakceptować ofertę FC Barcelona i na zasadzie wolnego transferu przenieść się do ekipy z Katalonii po zakończeniu swojego kontraktu z AC Milan, który obowiązuje do 30 czerwca 2022 roku. Jak informował w marcu dobrze zorientowany w transferowych realiach dziennikarz Fabrizio Romano, pomocnik związał się z hiszpańskim klubem do 2026 roku i dzięki nowej umowie miał otrzymywać ok. 6,5 miliona euro za sezon.

Finalizacja tej transakcji napotkała jednak na szereg komplikacji. Portal sempremilan.com, powołując się na hiszpański dziennik "Sport", podał, że Barcelona ma problem ze zgłoszeniem transferu. Klub nie może bowiem wykazać płynności finansowej i z tego względu wynikają dalsze przeszkody z rejestracją transferów.

"Sport" dodaje, że Barcelona zaczęła rozważać różne możliwości pozyskania szybkiego finansowania, aby móc podejmować działania na rynku transferowym. Jednym z nich miała być sprzedaż wewnętrznych udziałów w studiach medialnych klubu, co przyczyniłoby się do zwiększenia przychodów.

Medialne doniesienia kolidują jednak z licznymi wcześniejszymi planami klubu. Barcelona rozglądała się bowiem za nowym napastnikiem i działacze klubu mieli rozważać zatrudnienie Roberta Lewandowskiego. Jeżeli wierzyć informacjom niemieckich mediów, reprezentant Polski oczekuje obecnie dwuletniego kontraktu z wynagrodzeniem sięgającym 30 milionów euro rocznie.

Barcelona, póki co ma mieć natomiast problem z finalizacją o wiele mniej obciążającego budżet transferu, a trzeba mieć na uwadze, że pozyskanie Lewandowskiego w czasie najbliższego okienka wiązałoby się jeszcze z wykupem go z Bayernu Monachium, co generowałoby kolejne koszty.

Kessie to nie jedyny zawodnik, którego na podobnej zasadzie łączono z Barceloną. Prezes katalońskiego klubu Joan Laporta informował bowiem o dwóch takich transferach. Drużyna miała być również dogadana z defensorem Chelsea - Andreasem Christensenem.