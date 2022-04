Nowe informacje na temat Lewandowskiego. Barcelona nie przygotowała oferty

Robert Lewandowski w tym sezonie znów zachwyca fantastyczną dyspozycją strzelecką. Polak jest liderem Bayernu Monachium, który właśnie sięgnął po dziesiąte z rzędu mistrzostwo Niemiec i pewnie zmierza po drugi w karierze Złoty But. Jak do tej pory Polak zdobył 48 bramek i zaliczył sześć asyst w 43 spotkaniach.

REKLAMA

Zobacz wideo

W ostatnim czasie wokół Lewandowskiego zrobiło się spore zamieszanie z powodu jego wygasającego w czerwcu 2023 roku kontraktu z Bayernem Monachium. Polak wciąż nie może się porozumieć z władzami bawarskiego klubu, co do jego przedłużenia i wydaje się, że obecnie negocjacje tkwią w martwym punkcie.

Paulo Sousa w opresji w Brazylii. "Nie cierpię takich trenerów"

Bayern ma pierwszeństwo w rozmowach z Lewandowskim. Barcelona musi poczekać

Tę sytuację próbuje wykorzystać FC Barcelona, która jest poważnie zainteresowana transferem Roberta Lewandowskiego. Katalończycy uświadomili już sobie, że nie uda im się ściągnąć Erlinga Haalanda, więc postanowili powalczyć o Polaka.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Według najnowszych informacji przekazywanych przez dobrze zorientowanego na rynku transferowym Fabrizio Romano agent Lewandowskiego - Pini Zahavi już od lutego negocjuje z FC Barceloną warunki ewentualnego kontraktu Polaka. Izraelczyk ma za sobą kilka spotkań z Joanem Laportą, ale Katalończycy wciąż nie przygotowali oficjalnej oferty transferowej.

Warto podkreślić, że włoski dziennikarz jest drugim źródłem, które potwierdza negocjacje Zahaviego z "Barcą". Na początku kwietnia podobne informacje przekazał Toni Juanmarti, który wspomniał o co najmniej dwóch spotkaniach agenta Polaka z prezydentem katalońskiego klubu.

Wszystko to spowodowane jest negocjacjami prowadzonymi przez napastnika z Bayernem. To właśnie przedłużenie kontraktu jest priorytetem dla reprezentanta Polski i dopiero w przypadku niepowodzenia tych rozmów zdecyduje się na przeprowadzkę na Camp Nou. Zahavi jest jednak zupełnie innego zdania i próbuje namówić Lewandowskiego do odpuszczenia negocjacji z Bawarczykami. Jak informował niedawno dziennik "Bild" agent ma nawet specjalnie "buntować" swojego klienta przeciwko władzom Bayernu.

Chiellini kończy reprezentacyjną karierę. Piłkarz dementuje plotki o transferze

Jednak władze Bayernu nadal podtrzymują swoje stanowisko i bez względu na to, czy rozmowy kontraktowe się powiodą, nie zamierzają sprzedawać Lewandowskiego w letnim okienku transferowym. Jedyną opcją będzie wtedy odejście Polaka za darmo, ale dopiero po wygaśnięciu kontraktu.