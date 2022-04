Paulo Sousa w opresji w Brazylii. "Nie cierpię takich trenerów"

Wokół Flamengo w ostatnim czasie nie panują dobre nastroje. Kibice żądają odejścia niektórych piłkarzy. - Na protest przyszło kilkuset kibiców. Przynieśli kartonowe trumny ze zdjęciami piłkarzy. Gdy jakiś samochód zbliżał się do bramy wjazdowej, był otaczany, żeby zobaczyć, kto siedzi za kierownicą. O dziwo, Paulo Sousa znalazł się w wąskiej grupie, która mogła przejechać bez problemów - mówił Sport.pl Patryk Świerblewski, kibic tego klubu i założyciel strony flamengo.com.pl.

Ale spokój Paulo Sousy nie trwał zbyt długo. Po niedzielnej porażce z Atletico Paranaense Flamengo jest już na ósmym miejscu w ligowej tabeli. Z takim stanem rzeczy nie chcą pogodzić się kibice, którzy, jak donosi gazeta "O Dia", wręcz domagają się zwolnienia Paulo Sousy, który wygrał tylko jeden mecz w czterech pierwszych kolejkach.

Fala krytyki spada na Paulo Sousę. "Potrafi grać tylko w jeden sposób"

Ale nie tylko kibice krytykują Paulo Sousę. Zdaniem brazylijskich dziennikarzy, to właśnie sztab Paulo Sousy jest winny porażek Flamengo. Według Renato Maurico Prado, Sousa źle przygotował drużynę do sezonu. - Żaden z piłkarzy nie był gorszy od Paulo Sousy. On potrafi grać tylko w jeden sposób. Ma tylko jedną taktykę. Dlatego to przeciętny trener. Nieważne, kto jest jego przeciwnikiem, on cały czas chce tylko grać do przodu. Nie cierpię takich trenerów, którzy nie biorą pod uwagę ani rywala, ani boiska, ani nawet pozycji w tabeli - zakończył dziennikarz UOL Esporte.

Z kolei "Lance" podkreśla fatalną statystykę zespołu Paulo Sousy. Flamengo zdobywa najmniej bramek na mecz od 2018 roku. W pierwszych czterech spotkaniach zespół Sousy zdobył tylko 4 bramki. Jak podkreśla portal, Flamengo miało walczyć o tytuł mistrzowski, tymczasem notuje fatalny początek rozgrywek w Brazylii.