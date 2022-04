Grosskreutz z radą ws. przyszłości Lewandowskiego. "Nie ma lepszego na rynku"

Robert Lewandowski i Erling Haaland to ci zawodnicy z Bundesligi, o których pisze i mówi się za naszą zachodnią granicą najwięcej.

W przypadku Lewandowskiego najwięcej w ostatnim czasie mówi się o tym, że Polak mógłby trafić do FC Barcelona. Pojawiają się też pogłoski dotyczące Paris Saint-Germain. To wszystko oczywiście w tle możliwości przedłużenia kontraktu z Bayernem Monachium. O porozumieniu wciąż jednak nie słychać, co zdaniem Kevina Grosskreutza.

- Jako menedżer Bayernu od razu bym z nim przedłużył kontrakt, nie ma lepszego napastnika na rynku. Jestem ciekawy jego przyszłości. Kiedy zaczynał w Dortmundzie, był bardzo nieśmiały i nie mówił po niemiecku, ale jest dobrym facetem - skomentował członek niemieckiej drużyny mistrzów świata z 2014 roku w programie "Bundesliga Webshow".

Były piłkarz Borussii Dortmund skomentował też rewelacje dotyczące Erlinga Haalanda. Jego zdaniem nie ma szansy na to, że Norweg trafi do Bayernu Monachium. - Trudno mu będzie zostać w Dortmundzie. Jeśli odejdzie, to miejmy nadzieję, że za granicę. Osobiście uważam, że nie pasuje do Manchesteru City, bardziej do Liverpoolu z futbolem Kloppa. Ale nie wiem, jakie są plany Haalanda na przyszłość - uznał 33-latek.

Mimo wszystko najwięcej wskazuje na to, że środkowy napastnik BVB trafi do Manchesteru City. Specjalizujący się w tematyce transferowej dziennikarz BBC Guillem Balague twierdzi, że transfer jest bardzo blisko, a co więcej angielski klub miał zdeklarować się, że nie będzie robił w przyszłości problemów, gdyby Haaland chciał opuścić angielski klub i przenieść się do Realu Madryt, gdzie póki co musiałby konkurować z będącym w bardzo dobrej formie Karimem Benzemą.