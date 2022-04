Dziekanowski broni Lewandowskiego. Mówi o "martwym" przepisie

Robert Lewandowski w tym sezonie znów zachwyca. Polak przewodzi Bayernowi Monachium i jest zdecydowanie najlepszym strzelcem w Europie. W tej chwili 33-letni napastnik ma na swoim koncie 48 bramek i osiem asyst w 43 spotkaniach. Dzięki temu pewnie zmierza po drugi w karierze Złoty But.

REKLAMA

Zobacz wideo Kluczowy dzień dla przyszłości Lewandowskiego. "Na czerwono w kalendarzu"

Świetna forma sprawia, że pomimo dość zaawansowanego wieku Lewandowski wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Spekulacje na temat jego odejścia z Bayernu wzmaga jeszcze fakt, że Polak w dalszym ciągu nie przedłużył kontraktu, który obowiązuje tylko do czerwca 2023 roku.

Boniek wieszczy kolejny fatalny sezon Legii. Ależ tyrada

Robert Lewandowski negocjuje z FC Barceloną? "Nikt tego nie udowodni"

W ostatnim czasie sporo mówi się o potajemnych negocjacjach obozu Polaka z FC Barceloną. Agent Lewandowskiego - Pini Zahavi miał się już kilkukrotnie spotykać w tej sprawie z prezydentem katalońskiego klubu Joanem Laportą i ustalać szczegóły kontraktu. To bardzo nie podoba się w Niemczech, gdzie pojawia się coraz więcej głosów krytyki.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Kapitan reprezentacji Polski został wzięty w obronę przez Dariusza Dziekanowskiego, który zwrócił uwagę na pewien "martwy" przepis. - Trudno złapać za rękę i ukarać piłkarza, który szuka sobie nowej opcji, gdy wie, że jego dni w obecnym miejscu pracy są policzone. Przede wszystkim dlatego, że zazwyczaj te sprawy załatwiają za zawodników ich agenci. I nikt nie udowodni dajmy na to Piniemu Zahaviemu, że na przykład spotkał się z przedstawicielami Barcelony w sprawie Roberta, a nie jakiegoś innego piłkarza, z którym współpracuje - zauważył były reprezentant Polski w swoim felietonie na łamach "Przeglądu Sportowego".

- Ten przepis rodzi tylko niezdrowe sytuacje, kiedy fakt podpisania kontraktu oficjalnie trafia do publicznej wiadomości. I wówczas, w wielu przypadkach kończy się to tak, że zawodnik niejako za karę trafia na ławkę rezerwowych. Takie sytuacje jak ta, której doświadczył Robert Lewandowski, przechodząc z Borussii do Bayernu, są wyjątkami - dodał Dziekanowski.

Jimenez zachwyca w MLS. Górnik Zabrze może żałować [WIDEO]

Nadal nie wiadomo więc, gdzie Robert Lewandowski zagra w przyszłym sezonie. Władze Bayernu Monachium zapewniają, że nie pozwolą na transfer w letnim okienku transferowym, więc najbardziej prawdopodobne wydaje się odejście za darmo po wygaśnięciu obecnej umowy.