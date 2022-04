Jimenez zachwyca w MLS. Górnik Zabrze może żałować [WIDEO]

Jesus Jimenez na początku lutego tego roku odszedł z Górnika Zabrze za kwotę 650 tysięcy euro. 28-letni Hiszpan postanowił kontynuować swoją karierę w MLS i choć początkowo kibice Toronto FC zastanawiali się, czy zdoła udźwignąć ciężar strzelania goli, obecnie napastnik udowadnia, że warto było go sprowadzić.

REKLAMA

Zobacz wideo Ekspert ocenił kluczową kontrowersję z meczu Lech-Legia. "Nie ma usprawiedliwienia"

Oficjalnie: Lewandowski trenerem Radomiaka. Mołdawski pośrednik w tle

Świetny początek Jesusa Jimeneza w MLS

Jimenez zadebiutował w nowym klubie niecałe trzy tygodnie po transferze. W zremisowanym 1:1 spotkaniu z FC Dallas hiszpański napastnik rozegrał pełne 90 minut, a do tego dołożył asystę przy trafieniu Jonathana Osorio. Dwa kolejne mecze Toronto FC przegrało (1:4 z New York Red Bulls i 1:2 z Columbus Crew), ale Jimenez w obu po jednym razie wpisywał się na listę strzelców.

Były piłkarz Górnika Zabrze pod względem indywidualnych liczb udanie rozpoczął karierę w MLS. Hiszpan w czterech kolejnych meczach dołożył dwa trafienia (w wygranych starciach 2:1 z New York City FC i 2:1 z Philadelphią Union). Pierwszy dublet w nowych barwach zanotował z kolei w nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu - dwukrotnie trafił do siatki w szalonym, przegranym 4:5 meczu z New York City FC.

Były napastnik Górnika Zabrze błyszczy na boiskach za oceanem

Dobry początek Jimeneza w MLS pokazuje, iż udanie odpowiedział on na niepewność, jaka pojawiła się po ogłoszeniu transferu. "Przyznam szczerze, że nie byłem pewien jak sobie będzie radził Jesus Jimenez w MLS. A tu proszę: sześć goli w ośmiu meczach, daje mu to pierwsze miejsce ex equo wśród strzelców ligi w tym momencie. Toronto zapewne nie żałuje wydanych pieniędzy" - napisał dziennikarz WP Piotr Koźmiński.

Wysoką skuteczność w tym sezonie Jimenez pokazywał jeszcze jako zawodnik Górnika Zabrze. W jesiennej rundzie ekstraklasy Hiszpan wystąpił w 19 spotkaniach, w których strzelił osiem goli i zanotował cztery asysty. Łącznie zagrał dla Górnika w 134 meczach, strzelając w nich 43 bramki i notując 25 asyst.

Kibice wygwizdali Messiego. Pochettino osłupiał. "To niewiarygodne"

Po porażce 4:5 z New York City FC drużyna Toronto FC z dorobkiem 11 punktów w ośmiu spotkaniach zajmuje piąte miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.