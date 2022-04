Xavi: Nie możemy skończyć jak Manchester United

FC Barcelona przechodzi w tym sezonie wielką rewolucję. Odkąd w listopadzie stery nad drużyną przejął Xavi Hernandez w klubie bardzo wiele się zmieniło. Hiszpanowi udało się przede wszystkim znacznie poprawić grę zespołu, który pod jego wodzą włączył się nawet do walki o mistrzostwo Hiszpanii. Katalończycy zupełnie niespodziewanie pokonali także aż 4:0 Real Madryt w marcowym El Clasico.

Xavi apeluje o cierpliwość. "Bądźmy realistami"

Jednak od tamtego pamiętnego triumfu nad Realem drużyna prowadzona przez Xaviego wpadła w dołek i znacząco obniżyła loty. Trener FC Barcelony zachowuje jednak spokój i apeluje o cierpliwość, która jest najbardziej potrzebna w sytuacji, w której znajduje się klub.

- To jest nasza rzeczywistość. Musimy pracować. To era bez Leo Messiego, to samo w sobie jest trudne. On zwykł rozstrzygać mecze w pojedynkę. A my musimy być cierpliwi. Też jestem podekscytowany wizją trofeów, ale bądźmy realistami - zapelpwał 42-latek na konferencji prasowej przed meczem ligowym z Rayo Vallecano.

Xavi zdecydował się także na porównanie FC Barcelony do Manchesteru United. Hiszpan uważa, że należy zrobić wszystko, aby nie skończyć jak gigant z Old Trafford. - Jesteśmy na początku naszej drogi, cierpliwość jest konieczna. Widzieliśmy już mnóstwo wybitnych zespołów, takich jak Manchester United, którym ciężko jest teraz wrócić na szczyt. Ciężko jest im zakwalifikować się do Ligi Mistrzów - zauważył 42-latek. - My nie możemy sobie na to pozwolić. My nie możemy skończyć jak oni. Musimy walczyć o trofea, musimy rzucać rękawicę innym - dodał.

Jednak podopieczni Xaviego najwyraźniej nie zostali wystarczająco zmotywowani tymi słowami, ponieważ w niedzielę przegrali z Rayo 0:1. W tej chwili FC Barcelona zajmuje drugie miejsce w tabeli LaLiga i na pięć kolejek przed końcem ich strata do Realu Madryt wynosi aż 15 punktów.