Antonio Ruediger odchodzi. Thomas Tuchel oficjalnie potwierdził

Chelsea może być już niemal pewna udziału w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Londyńczycy pokonali w niedzielę West Ham 1:0 w spotkaniu 34. kolejki Premier League i umocnili się na trzecim miejscu w tabeli. Drużyna prowadzona przez Thomasa Tuchela ma w tej chwili aż siedem punktów przewagi nad piątym Tottenhamem i jeden mecz zaległy. Wydaje się więc, że tylko katastrofa może odebrać im miejsce w Top 4.

Sezon 2021/2022 zbliża się ku końcowi, więc pojawia się coraz więcej odpowiedzi na pytania dotyczące kadry Chelsea na kolejne rozgrywki. Plany klubu pokrzyżowały zawirowania właścicielskie, które poważnie zachwiały stabilnością finansową. Dotychczasowym zarządcą klubu był bowiem rosyjski oligarcha Roman Abramowicz, który został objęty sankcjami przez brytyjski rząd. Majątek 55-latka został zamrożony w konsekwencji inwazji Rosji na Ukrainę, więc klub wystawiono na sprzedaż.

Z tego powodu kilku ważnych zawodników może się latem pożegnać ze Stamford Bridge. Jednym z nich jest z pewnością Antonio Ruediger. O odejściu Niemca mówiło się w mediach już od dłuższego czasu, ponieważ jego kontrakt obowiązuje tylko do końca sezonu. Jednak dopiero w niedzielę te doniesienia potwierdził oficjalnie Thomas Tuchel. - Chce opuścić klub. Poinformował mnie o tym w prywatnej rozmowie. Zrobiliśmy wszystko, ale nie mogliśmy już walczyć z powodu sankcji - przyznał niemiecki szkoleniowiec na konferencji prasowej po meczu z West Hamem (1:0).

Nie wiadomo jeszcze jaki kierunek obierze Antonio Ruediger, ale faworytem do jego zatrudnienia wydaje się być Real Madryt. Przedstawiciele lidera LaLiga starali się go sprowadzić już latem, ale Chelsea nie zdecydowała się na jego sprzedaż. Teraz Niemiec będzie się mógł przenieść do stolicy Hiszpanii za darmo.

Antonio Ruediger trafił do Chelsea w 2017 roku. Londyńczycy zapłacili wtedy za niego AS Romie 35 milionów euro. Od tamtej pory Niemiec rozegrał w klubie ze Stamford Bridge 196 spotkań, w których zdobył 12 bramek i zaliczył siedem asyst.