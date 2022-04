Salihamidzić krytykuje przepis, który sprzyja Lewandowskiemu: Kluby stają się coraz słabsze

Wciąż nie jest przesądzone, czy Robert Lewandowski przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium, który obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. Jeśli nowa umowa nie zostanie parafowana, Polak kolejnego lata będzie mógł odejść za darmo. Krytykiem takiej możliwości jest dyrektor sportowy mistrzów Niemiec. Hasan Salihamidzić.

Hasan Salihamidzić krytykuje możliwość wolnych transferów: Futbol zostanie zepsuty

W trakcie rozmowy na antenie niemieckiego Sky Sports, Hasan Salihamidzić stanowczo skrytykował wolne transfery, do których coraz częściej dochodzi w piłce nożnej. - Gracze odchodzący za darmo to nie tylko problem Bayernu. Nawet Mbappe będzie wolnym agentem - powiedział dyrektor sportowy Bayernu Monachium, cyt. przez popularne twitterowo konto "Bayern & Germany".

Sytuacja Francuza jest dobitnym przykładem tego, co Bośniak miał. Atakujący PSG już od kilkunastu miesięcy zwodzi klub i wiele na to wskazuje, że latem przejdzie do Realu Madryt za darmo. Mimo że portal Transfermarkt wycenia umiejętności Kyliana Mbappe na 160 mln euro, to jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem "Królewskich", Florentino Perez nie wyda nawet złamanego euro. - Darmowe transfery sprawiają, że kluby stają się coraz słabsze. To stało się modne - zagrzmiał Salihamidzić.

Bayern Monachium obawia się, że straci pieniądze za Roberta Lewandowskiego?

Niewykluczone, iż takie słowa dyrektora sportowego Bayernu Monachium oznaczają, że klub jest daleki od porozumienia ws. nowego kontraktu z Robertem Lewandowskim. Z tego powodu działacze Bawarczyków mogą odczuwać obawy, iż pieniądze ze ewentualnej sprzedaży Polaka przejdą im koło nosa, jeśli "Lewy" nie zdecyduje się na przenosiny tego lata.

Transfermarkt szacuje, iż Lewandowski jest aktualnie warty 50 mln euro. Z dostępnych informacji wynika, że Polak nie ma w umowie wpisanej kwoty odstępnego, w związku z czym potencjalny chętny na jego kupno mógłby zapłacić mniej. Przypuszczenia pojawiające się w mediach wyraźnie wskazują, że postępów w rozmowach o nowym kontrakcie właściwie nie ma, więc niewykluczone, iż Bayern zdecydowałby się nawet na mniej, niż wspominane 50 mln euro, byleby tylko zyskać jakiekolwiek pieniądze za swojego najlepszego strzelca.

Przypomnijmy, że jak dotąd najdrożej sprzedanym zawodnikiem w historii Bawarczyków pozostaje Douglas Costa. W 2019 roku Juventus zapłacił za Brazylijczyka 40,5 mln euro. Natomiast jedynym graczem poza wspominanym Costą, za którego Bayern otrzymał więcej niż 30 mln euro, jest jeszcze tylko Matts Hummels. W 2020 roku Borussia Dortmund wyłożyła za powrót stopera 30,5 mln euro.

