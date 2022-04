Szczęsny wysłał sms-a do Michniewicza ws. Gabriela Słoniny. "Trenerze u-21?"

W reprezentacji Polski może pojawić się nowy zawodnik na pozycji bramkarza. To Gabriel Slonina, który ma podwójne obywatelstwo: polskie i amerykańskie. Obecnie niespełna 18-latek gra w Chicago Fire.

REKLAMA

Zobacz wideo Największa siła Meksyku? Polska może mieć kłopoty na MŚ

Szczęsny wysłał wiadomość do Michniewicza. "Trenerze..."

Bramkarzem zainteresowany jest Czesław Michniewicz, czemu dał upust podczas swojej podróży do Stanów Zjednoczonych. Wtedy trener spotkał się ze Slonioną i postanowił wręczyć mu wymowny podarek, który skłoni go do wybrania reprezentacji Polski kosztem tej USA. To koszulka biało-czerwonych z numerem 1 na plecach.

Tak kopią młodzieżowcy w Polsce. "Czy oni znają zasady?" [WIDEO]

– Gdy daliśmy mu koszulkę reprezentacji Polski z nazwiskiem "Slonina", to powiedział, że ciarki mu przechodzą. To był też bardzo wzruszający moment dla niego – słyszymy z ust Michniewicza, oglądając vlog na kanale "Łączy nas piłka".

Pojawienie się nowej postaci w zespole na pozycji golkipera to zawsze zwiększenie konkurencji, co zazwyczaj dobrze wpływa na rozwój drużyny. Zdaje sobie z tego sprawę Wojciech Szczęsny, który już postanowił podjąć pewne kroki, aby upewnić się co do swojego statusu w zespole.

– Fajnie zareagował też Wojtek Szczęsny. Wysłał do mnie SMS-a po tym, jak zobaczył w mediach zdjęcie Gabriela Sloniny z koszulką z numerem 1 o treści: "Trenerze, tu chodzi o reprezentację U21, tak?" – opowiedział Michniewicz z niekrytym uśmiechem na twarzy.

Gabriel Slonina w tym sezonie MLS pojawił się na boisku 7 razy na 8 rozegranych dotąd kolejek. Bramki Chicago Fire broni całkiem dobrze, bo dotąd stracił tylko dwa gole.