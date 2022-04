Kolejny reprezentant Polski spada z Championship. Barsnley leci z hukiem

Kolejny klub reprezentanta Polski jest już pewny spadku z angielskiej Championship. Po Derby County, którego graczem jest Krystian Bielik, teraz także Barnsley Michała Helika straciło szanse na utrzymanie na zapleczu angielskiej ekstraklasy. O losie rewelacyjnego do niedawna Barnsley, zadecydowała piątkowa porażka z Huddersfield Town 1:2.

Kolejny Polak spada z Championship. Barnsley Michała Helika bez szans na utrzymanie

Huddersfield Town już w pierwszej połowie rozstrzygnęło losy meczu. Bramki dla gospodarzy zdobyli Jordan Rhodes i Harry Toffolo. W doliczonym czasie gry honorową bramkę dla Barnsley zdobył Callum Styles. Michał Helik z powodu kontuzji nie znalazł się w kadrze meczowej.

W ubiegłym sezonie Polak i jego koledzy zadziwili wszystkich, gdy wywalczyli miejsce w czołowej szóstce ligi i tym samym uzyskali prawo gry o awans do Premier League. Przegrali ostatecznie ze Swansea, jednak był to wielki sukces dla klubu z północnej Anglii. W obecnych rozgrywkach Barnsley zaprezentowało się już jednak zdecydowanie słabiej.

Zespół zdołał wygrać zaledwie sześć z 43 rozegranych do tej pory spotkań. Zanotował 12 remisów i aż 25 porażek! Niemal przez cały sezon Barnsley znajdowało się na samym dnie tabeli Championship. Kibice mieli jednak nadzieje, że zespołowi uda się utrzymać. Cudu jednak nie będzie. Piątkowa porażka na trzy kolejki przed końcem sezonu, przekreśliła ostatecznie wszelkie szanse. Do miejsca dającego utrzymanie Barnsley traci już 11 punktów. Kolejny sezon drużyna reprezentanta Polski spędzi w League One.

Michał Helik rozegrał dla Barnsley 40 spotkań w tym sezonie. Zdobył w nich jedną bramkę i zanotował jedną asystę.

