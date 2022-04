Więzienie za nielegalne streamy na stronie. Pół miliona euro odszkodowania

Serwis Rojadirecta był jednym z najbardziej popularnych portali, który od kilkunastu lat oferował użytkownikom linki do darmowych transmisji meczów piłkarskich i spotkań w ramach innych dyscyplin. Poza piłką nożną kibice mogli oglądać m.in. Formułę 1, pojedynki w MMA czy UFC oraz spotkania koszykówki. Władze Primera Division walczą od kilkunastu miesięcy z nieautoryzowanymi transmisjami meczów ligi hiszpańskiej. Poznaliśmy decyzję sądu w Madrycie nt. kary dla właściciela serwisu.

Właściciel Rojadirecta skazany za nieautoryzowane transmisje meczów. Duże odszkodowanie dla LaLigi

Hiszpański dziennik "AS" informuje, że Igor Seoane, właściciel portalu Rojadirecta został skazany za publikowanie nieautoryzowanych transmisji spotkań w różnych dyscyplinach. Seoane przyjął wyrok w postaci 18 miesięcy pozbawienia wolności, a dodatkowo nie będzie mógł pracować na wszelakich stronach internetowych przez dwa lata. Władze Primera Division i firma Mediapro, która zajmuje się pokazywaniem meczów w Hiszpanii, otrzymają odszkodowanie w wysokości 500 tysięcy euro. W przeliczeniu na złote to 2,3 miliona.

Właściciele praw telewizyjnych uważają, że to jedno z największych odszkodowań, które władze otrzymały w związku z naruszeniem praw własności intelektualnej. Mimo że dostęp do strony był bezpłatny dla wszystkich użytkowników, to twórca portalu Rojadirecta zarabiał miliony euro z kontraktów reklamowych. "Nadal będziemy kontynuować walkę z piractwem, mając na celu dalszą ochronę legalnych twórców i posiadaczy treści audiowizualnych" - piszą LaLiga oraz Mediapro we wspólnym oświadczeniu.

Prokuratura wcześniej domagała się czterech lat więzienia dla właściciela Rojadirecta, a jego wspólnicy mieli otrzymać wyrok do dwóch lat pozbawienia wolności. Dawniej Seaone dwukrotnie wygrał procesy sądowe w Hiszpanii, które wówczas wykazały, że działał zgodnie z lokalnym prawem. Do zmian przepisów doszło jednak w 2016 roku, a Seoane został aresztowany wkrótce po rozpoczęciu śledztwa. LaLiga oraz Mediapro z kolei na początku domagały się sześciu lat pozbawienia wolności dla Seoane oraz ponad sześciu milionów euro odszkodowania.