Roberto Carlos wygadał się ws. Kyliana Mbappe: Tak, przychodzi

Kylian Mbappe jest obecnie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. 23-letni napastnik to lider i najlepszy strzelec wypełnionej gwiazdami drużyny PSG. W tym sezonie znów znajduje się w niezwykłej dyspozycji i jego statystyki robią wrażenie. W 41 rozegranych dotychczas spotkaniach zdobył 33 bramki i zaliczył 22 asysty.

Roberto Carlos zna przyszłość Kyliana Mbappe. Zdradził ją kibicom

Dzięki dobrej formie Kyliana Mbappe saga transferowa z jego udziałem trwa już od dłuższego czasu i zdaje się nie mieć końca. Jednak od samego początku był tylko jeden faworyt do zatrudnienia Francuza - Real Madryt. Wicemistrzowie Hiszpanii próbowali przeprowadzić jego transfer już minionego lata, ale PSG odrzuciło wszystkie intratne oferty, licząc na to, że 23-latek jednak przedłuży kontrakt.

Ten wygasa już w czerwcu i póki co nic nie wskazuje na to, aby Mbappe miał się zdecydować na podpisanie nowego. Wygląda więc na to, że Francuz przeniesie się w letnim okienku transferowym za darmo do Realu Madryt, co potwierdził niejako... Roberto Carlos.

Legenda Realu Madryt była obecna na meczu ligowym z Osasuną (3:1) i wypowiedziała się przy okazji na temat Kyliana Mbappe. Carlos został zapytany przez jednego z kibiców, czy napastnik PSG przeniesie się na Santiago Bernabeu. - Tak, przychodzi - w ten sposób odpowiedział Brazylijczyk. Jego odpowiedź wywołała ogromne poruszenie w Hiszpanii, gdzie jest cytowany przez wszystkie media. Tamtejsi dziennikarze są pewni, że transfer Mbappe to już tylko kwestia czasu.