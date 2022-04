Media: Paul Pogba odchodzi z Manchesteru United. Negocjuje z dwoma klubami

Paul Pogba przechodzi obecnie bardzo trudny okres. Francuski pomocnik znów zawodzi kibiców podobnie z resztą jak cała drużyna Manchesteru United. 29-latek rozegrał w tym sezonie 27 spotkań we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył zaledwie jedną bramkę i zaliczył dziewięć asyst.

Niedawno Pogba spiął się nawet z sympatykami United. Miało to miejsce tuż po wygranym 3:2 spotkaniu z Norwich City na Old Trafford. W momencie, gdy Francuz opuszczał boisko, został wygwizdany i wybuczany. Na dodatek 29-latek sprowokował fanów, przykładając dłoń do ucha, co tylko zaogniło sytuację.

Paul Pogba coraz bliżej odejścia z Manchesteru United. Liczą się tylko dwa kluby

Wszystkie tego typu sytuacje skłaniają Paula Pogbę do opuszczenia Manchesteru United. Jego kontrakt na Old Trafford wygasa wraz z końcem sezonu i nic nie wskazuje na to, aby miał zostać przedłużony. Według informacji Sky Sports odejście Francuza jest już niemal pewne, ponieważ ten rozpoczął negocjacje kontraktowe z dwoma innymi klubami.

Chodzi tutaj o Real Madryt i Juventus Turyn. Przedstawiciele obu klubów kontaktowali się już z zawodnikiem i przygotowują się do batalii o jego zatrudnienie. Pogbie bliżej jednak do powrotu do Włoch, gdzie grał przed ponownymi przenosinami do Wielkiej Brytanii. W latach 2012-2016 Francuz rozegrał w barwach Juventusu 178 spotkań, w których zdobył 34 bramki i zaliczył 40 asyst.

Władze Manchesteru United próbują namówić jeszcze Pogbę na pozostanie, szczególnie że w 2016 roku wydały na niego aż 105 milionów funtów. Francuz wolałby jednak odejść, ale mimo wszystko nie wyklucza dalszej gry dla "Czerwonych Diablów". Ma na to wpływ zmiana trenera, która nastąpi po zakończeniu sezonu. W czwartek oficjalnie potwierdzono, że Ralfa Rangnicka zastąpi obecny trener Ajaksu Amsterdam Erik ten Hag.