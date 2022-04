Chobłenko strzelił gola i pokazał koszulkę z wiadomością dla Putina

W środę wieczorem Levadia Tallin mierzyła się na wyjeździe z Narvą Trans. Spotkanie nie należało do szczególnie emocjonujących. Zakończyło się zwycięstwem gości 1:0. Jedynego gola strzelił Oleksij Chobłenko, dla którego był to pierwszy mecz w wyjściowym składzie.

Symboliczna cieszynka Chobłenki. Pokazał napis nawiązujący do Władimira Putina

Po zdobytej bramce Oleksij Chobłenko podbiegł do narożnika boiska i cieszył się z kolegami z drużyny. Następnie podszedł do fotoreportera, podniósł koszulkę i pokazał ukryty pod nią napis. Była to wiadomość zaadresowana do ukraińskiej armii oraz Władimira Putina. "Chwała Zbrojnym Siłom Ukrainy. Putin to faszysta" - napisał piłkarz. Gest Chobłenki szybko został rozpowszechniony w ukraińskim internecie. "Symboliczna radość" - czytamy na UA Futbol.

Ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainie Chobłenko musiał opuścić swoją ojczyznę. Zaledwie kilka miesięcy wcześniej podpisał kontrakt z Krywbasem Krzywy Róg. Po wybuchu wojny trafił do Estonii, gdzie na początku marca został wypożyczony do Levadii Tallin. W spotkaniu z Narvą Trans zdobył swoją pierwszą bramkę dla klubu ze stolicy tego kraju.

Chobłenko w przeszłości występował także w Ekstraklasie. W sezonie 2017/2018 występował w barwach Lecha Poznań, do którego przeszedł w zimowym okienku transferowym. Na polskich boiskach pokazał się w 12 spotkaniach i strzelił w nich dwa gole. Levadia Tallin po ośmiu kolejkach Premium Liigi zajmuje drugie miejsce w tabeli. Do liderującej Flory traci dwa punkty.

