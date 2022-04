100 tys. osób chciało bilet na Romę. "Siwy wmówił ludziom, że to Liga Mistrzów"

AS Roma zagra z Leicester City w półfinale Ligi Konferencji Europy. Wcześniej drużyna prowadzona przez Jose Mourinho wyeliminowała norweskie Bodo/Glimt, a piękną asystę przy golu Nicolo Zaniolo zanotował Nicola Zalewski. Włoskie media zachwycały się Polakiem po zakończeniu tego spotkania. "Grał ekwilibrystycznie, ponad szaleństwem. Tak, jak powinni grać ci, którzy chcą zostać świetnymi zawodnikami. Teraz mają wspaniały przykład i przewodnika" - czytamy w ocenach.

Ogromne zainteresowanie meczem Romy. Ponad 100 tysięcy osób w wirtualnej kolejce po bilety

AS Roma uruchomiła sprzedaż biletów na domowy mecz z Leicester City w środę od godziny 12:00. Najpierw dostęp uzyskali karnetowicze, a od godziny 15:00 ruszyła otwarta sprzedaż. Zainteresowanie meczem oraz biletami było ogromne, ponieważ w szczytowym momencie w wirtualnej kolejce stało ponad 100 tysięcy osób. Komplet biletów na Stadio Olimpico na półfinałowe spotkanie w Lidze Konferencji Europy wyprzedano w kilka godzin.

To zatem oznacza, że Romę w domowym spotkaniu w półfinale europejskich pucharów będzie wspierać ponad 70 tysięcy kibiców. "Powtarzam, Siwy wmówił ludziom, że Liga Konferencji to Liga Mistrzów" - napisał Mateusz Święcicki, dziennikarz Eleven Sports.

Pierwszy mecz pomiędzy Leicester City a Romą odbędzie się w czwartek 28 kwietnia na King Power Stadium. Rewanż zostanie rozegrany tydzień później na Stadio Olimpico. Zwycięzca tego dwumeczu zagra w finale Ligi Konferencji Europy z Olympique Marsylią lub Feyenoordem Rotterdam.

Poza walką o zwycięstwo w europejskich pucharach zespół prowadzony przez Jose Mourinho walczy o awans do Ligi Mistrzów. AS Roma zajmuje piąte miejsce z 58 punktami i traci pięć punktów do Juventusu. Do końca sezonu Serie A pozostało tylko pięć kolejek.