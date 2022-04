Daniel Polakowski odchodzi z Manchesteru United. "Jesteśmy dumni z jego osiągnięć"

Daniel Polakowski, 18-letni polski bramkarz, kończy swoją przygodę z Manchesterem United. Urodzony w Lubinie zawodnik od dziewiątego roku życia kształcił się w kolejnych drużynach młodzieżowych angielskiego giganta, a w obecnym sezonie był członkiem zespołu U-18. Teraz przenosi się jednak do Stanów Zjednoczonych.

Młody Polak odchodzi z Manchesteru United. Postawił na edukację i stypendium w Stanach Zjednoczonych

Polakowski otrzymał bowiem stypendium na nowojorskim Manhattan College. W dalszym ciągu może kontynuować treningi piłkarskie, jednak na pierwszym miejscu postawił edukację. W klubie z Manchesteru zdążył jednak wypracować sobie bardzo dobrą opinię. O odejściu Polaka poinformowano nawet na oficjalnej stronie internetowej "Czerwonych Diabłów".

- Wszyscy jesteśmy naprawdę dumni z osiągnięć Daniela na boisku i poza nim. W całej Akademii staramy się polepszyć życie każdego z chłopców i zachęcić ich do osiągnięcia pełnego potencjału. Dla niektórych podróż z nami doprowadzi ich do debiutu w pierwszej drużynie Manchesteru United. Dla pozostałych może to wyglądać inaczej - może to być gra w piłkę nożną w innym miejscu na poziomie zawodowym lub amatorskim, początek udanej kariery, czy też dalsza edukacja - powiedział Nick Cox, dyrektor akademii Manchesteru United.

- Jako Akademia kładziemy duży nacisk na rozwój, aby zapewnić chłopcom fantastyczne doświadczenie i szeroki wachlarz umiejętności. Wszyscy cieszymy się z sukcesu Daniela i z niecierpliwością czekamy na kolejny etap jego podróży po Ameryce - dodał.

Daniel Polakowski w tym sezonie nie zdołał zaliczyć występu w barwach drużyny U-18 Manchesteru United. Na razie nie wiadomo, czy zdecyduje się na grę w którymś z zespołów w USA.

