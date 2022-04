Wstyd. Rosyjski piłkarz w akcji w trakcie minuty ciszy dla Ukrainy [WIDEO]

W niedzielę, piłkarze Sparty Praga podejmowali u siebie FK Slovacko. Spotkanie zakończyło się wygraną gospodarzy 3:1. Tuż przed meczem zawodnicy postanowili oddać hołd ofiarom inwazji rosyjskiej w Ukrainie. Niestety, jeden z graczy gości postanowił się wyłamać.

Władisław Lowin, bo o nim mowa, nie tylko odmówił klaskania, ale też w trakcie ceremonii zaczął się rozciągać i kiwać w przód i w tył. Nagranie z całego zdarzenia można zobaczyć poniżej.

To jednak niejedyny problem rosyjskiego gracza. To z winy Lowina gospodarze objęli prowadzenie na 2:1. W 44. minucie 27-latek w kompromitujący sposób pośliznął się i stracił piłkę przed własnym polem karnym. Zaskoczony całą sytuacją Borek Dockal pognał z nią w kierunku bramki gości i z łatwością trafił do bramki. Trener FK Slovacko, Martin Svedlik już zapowiedział, że piłkarz poniesie konsekwencje swojego zachowania. – Będzie musiał poczekać na swoją szansę – przyznał szkoleniowiec czeskiej drużyny.

Zdaniem dyrektora FK Slovacko 27-latek - który jest wychowankiem Akademii Dynama Moskwa - ma przeżywać w życiu trudny okres. Choć jego żona jest z nim w Czechach, to większość jego rodziny pozostała w Moskwie. - Nie jest to dla niego łatwe. Urodził się w Rosji, ma rodzinę w Moskwie. Musimy zrozumieć także drugą stronę - stwierdził dyrektor klubu, Velicze Szumulikoski.

Po 29. kolejkach FK Slovacko zajmuje czwarte miejsce z dorobkiem 56 punktów. Drużyna ma już zapewniony awans do grupy mistrzowskiej. Zespół w tym sezonie występował w rozgrywkach Ligi Konferencji Europy.