Pjanić bez przyszłości w Barcelonie. Czas na transfer ostatniej szansy

Miralem Pjanić przebywa obecnie na wypożyczeniu w tureckim Besiktasie, gdzie do tej pory zaliczył cztery asysty w 24 występach. W klubie, z którego został wypożyczony, czyli FC Barcelonie, nie ma przyszłości. Ratunkiem dla pomocnika może być transfer ostatniej szansy - do Milanu.

Rewolucja w AC Milan? Nowy właściciel i 300 mln euro na transfery

Miralem Pjanić powróci do Serie A? AC Milan zainteresowane wypożyczeniem pomocnika

Jak twierdzi hiszpański portal fichajes.net, największą przeszkodą dla Milanu w kontekście potencjalnego transferu może być wynagrodzenie piłkarza. Zawodnik miałby bowiem powrócić do Serie A na zasadzie wypożyczenia z obowiązkiem wykupu. Jego pensja oscyluje natomiast o 16 milionów za sezon, co zresztą ma odstraszać wielu potencjalnych kupców.

Milan ma prowadzić negocjacje z Barceloną w kwestii rozwiązania problemu zarobków i ewentualnej oferty. Pewne, póki co jest tylko to, że Pjanić po zakończeniu wypożyczenia wróci do Barcelony, lecz obecny trener ekipy z Katalonii Xavi nie widzi dla niego miejsca w składzie. Pomocnik jest także jednym z najgorszych zakupów Barcy ostatnich lat.

Pjanić nie może natomiast wrócić do formy, którą prezentował jeszcze podczas występów na Półwyspie Apenińskim. Bośniak w Serie A czuł się bardzo dobrze i w 281 występach dla AS Roma oraz Juventusu zdobył 42 gole i zaliczył 73 asysty. Być może powrót Pjanicia do Włoch będzie kolejnym punktem zwrotnym w jego karierze. Dla 32-latka zdaje się to być jedną z ostatnich szans na odbudowanie.