UEFA może wycofać się z kontrowersyjnego projektu reformy Ligi Mistrzów

Rozmowy nad ewentualną reformą rozgrywek Ligi Mistrzów nadal budzą sporo kontrowersji. Według planu zaproponowanego przez UEFA, od roku 2024 dwa miejsca w Champions League zostałby rozdysponowane na podstawie rankingu historycznego. Ten miałby się opierać na wynikach w europejskich pucharach, mając na uwadze minione pięć sezonów.

Drużyny, które mogłyby pochwalić się najwyższym współczynnikiem, automatycznie zajęłyby miejsca w Lidze Mistrzów, niezależnie od uzyskanych przez nich wyników w rozgrywkach ligowych. Jest to jeden z kilku zmian, które planuje przeprowadzić UEFA. Wśród innych znajduje się choćby rezygnacja z gry w kilku grupach na rzecz rywalizacji w jednej czy ogólne zwiększenie liczby uczestników z 32 do 36.

UEFA wycofa się z kontrowersyjnego pomysłu? W tej sytuacji nie ma kompromisu

Jak twierdzi jednak "The Times" plany organizacji mogą się zmienić, zwłaszcza mając na uwadze zapis mówiący o wcześniej wspomnianym współczynniku historycznym. Krytycy rozwiązania twierdzą, że promowałby on głównie duże kluby, czyli dawał podobny efekt do projektu utworzenia Superligi, który był bardzo głośno krytykowany przez UEFA.

Władze organizacji mają obecnie pracować nad nowym systemem kwalifikacji, który byłby mniej kontrowersyjny i ponownie nie wzburzył kibiców. - UEFA musi podjąć decyzję, czy uspokoić duże kluby i skupić się na ich interesach lub pozostać wiernym swoim stanowiskom z zeszłego roku (sprzeciwu wobec promującej uznane marki Superlidze przyd. red.). Nie można tego pogodzić, to wybór między dwoma koncepcjami – powiedział dyrektor zarządzający stowarzyszeniem zrzeszającym europejskich kibiców "Football Supporters Europe" Ronan Evain, cytowany przez portal football365.com.

Ostateczne decyzje w sprawie reform i ich kierunku mają zostać podjęte przed 10 maja. Wówczas organizacja zamierza ogłosić kolejne zmiany w formacie rozgrywek Ligi Mistrzów. W obecnym sezonie rozgrywki Champions League zmierzają już ku końcowi. W półfinałach Manchester City zmierzy się z Realem Madryt, a Liverpool będzie podejmował Villarreal.