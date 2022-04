Co dalej z Kędziorą i Verbiciem? Prezydent Dynama Kijów ma plan

Rozgrywki ligi ukraińskiej zostały przerwane w związku z rosyjską inwazją na Ukrainę. Póki co bardzo trudno przewidzieć kiedy i na jakich warunkach dojdzie do wznowienia rozgrywek. Z tego powodu piłkarze, grający w lidze ukraińskiej mieli możliwość zmiany klubów, choć okienko transferowe było już formalnie zamknięte. Z tej okazji skorzystało kilku obcokrajowców Dynama Kijów, m.in. Tomasz Kędziora czy Benjamin Verbić.

Reprezentant Polski został wypożyczony do Lecha Poznań, natomiast słoweński pomocnik do Legii Warszawa. Z podobnej szansy skorzystali także Carlos de Pena (Internacional Porto Alegre) oraz Vitinho (Athletico Paranaense). Niejasną kwestią pozostawał fakt, czy wypożyczeni zawodnicy powrócą do Kijowa.

- Problem obcokrajowców nie był dla nas dotkliwy, ponieważ mamy ich w składzie niewielu. Kędziora i Verbić poszli na wypożyczenie na własne ryzyko. Vitinho oraz De Pena zostali ewakuowani wraz z Brazylijczykami grającymi w Szachtarze. Mamy kontakt ze wszystkimi - przyznał prezydent Dynama Kijów Igor Surkis, cytowany przez portal football24.ua.

Prezes Dynama Kijów ogłasza. "Wszyscy wypożyczeni zawodnicy powrócą do klubu"

Surkis dodał także, że wszyscy wypożyczeni zawodnicy wrócą do Dynama, gdy tylko będzie to możliwe. - Stanie się tak, gdy rozgrywki piłkarskie na Ukrainie zostaną wznowione. Rozpoczęliśmy już przygotowania do europejskich pucharów, czeka nas trudna przeprawa przez kwalifikacje. Nadal natomiast nie wiemy, jakie decyzje zostaną podjęte, w związku z obecnym sezonem i od jakiego momentu rozpoczniemy grę - dodał.

Przed wstrzymaniem rozgrywek ligi ukraińskiej Dynamo zajmowało 2. miejsce w tabeli, tracąc dwa punkty do liderującego Szachtara Donieck. Obecnie zawodnicy z Kijowa rozgrywają charytatywne starcia z europejskimi drużynami. Do tej pory zagrali z Legią Warszawa oraz Galatasaray.