Haaland dał zielone światło. Wstępne porozumienie z Manchesterem City

Napastnik Borussii Dortmund od kilku miesięcy jest bohaterem plotek transferowych. Haaland był przymierzany m.in do Realu Madryt, FC Barcelony czy Paris Saint-Germain. Kluby kusiły nie tylko potencjał Norwega, ale też jego cena. Latem zawodnika można wykupić z niemieckiego klubu za 75 milionów euro. Teraz, jak donosi David Ornstein z "The Athletic", piłkarz miał dał zielone światło na grę w Manchesterze City. Zawodnik ma latem przejść do lidera Premier League.

- Haaland zgodził się na transfer do Manchesteru City i uzgodnił wstępne warunki kontraktu. Nadal trwają prace nad umową, płatnością dla Borussii, prowizją agenta, itp. Sprawa nie została jeszcze zamknięta. To zajmie trochę czasu - stwierdził Ornstein.

Włoski dziennikarz Nicolo Schira podaje, że umowa piłkarza z mistrzem Anglii ma obowiązywać przez pięć lat. Według niego Haaland za każdy rok gry zainkasuje 30 mln euro. W przeszłości, w City grał ojciec piłkarza - Alf-Inge. Zdaniem dziennikarzy jest on mocno zaangażowany w negocjacje z angielskim klubem.

Erling Haaland do Borussii Dortmund trafił w 2019 roku z Red Bull Salzburg. W trwających rozgrywkach wystąpił w 20 meczach, w których strzelił 18 bramek i zaliczył 8 asyst.