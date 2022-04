Ranking FourFourTwo. Lewandowski przegrał z "najlepszym piłkarzem świata"

Kto jest najlepszym napastnikiem na świecie? Kibice i eksperci od lat toczą gorące dyskusje na ten temat. Wielu uważa, że numerem jeden jest Robert Lewandowski. W ostatnim czasie jednak kapitalną formę prezentuje również Karim Benzema, który wydaje się być faworytem do zdobycia Złotej Piłki. Zwłaszcza, że od lat tę nagrodę otrzymują właśnie zawodnicy ofensywni. Zatem bycie najlepszym napastnikiem znacząco zwiększa szansę na otrzymanie upragnionej statuetki.

O stworzenie rankingu najlepszych środkowych pokusił się znany magazyn "FourFourTwo". "Niektórzy powiedzieliby, że przyznawanie obrońcom nagród gracza sezonu jest bezcelowe. Że najtrudniejszą rzeczą w piłce nożnej jest zdobywanie bramek – i to sprawia, że najważniejsza jest rola napastnika na boisku. Cóż, rynek transferowy na pewno by się zgodził. Najwięcej płaci się za łowców bramek, a porządny napastnik może ukryć wiele słabości twojej drużyny. Oczywiście, bycie napastnikiem nie oznacza już tylko wykańczania akcji. Musisz się zastawiać, rozgrywać, pressować, straszyć obronę" – czytamy w "FFT". Dziennikarze wskazali 11 najlepszych zawodników na pozycji środkowego napastnika. Dlatego w rankingu nie znalazł się chociażby Mohamed Salah. On więcej meczów rozegrał bliżej boku boiska.

"FourFourTwo": Karim Benzema najlepszym napastnikiem na świecie. Lewandowski tuż za nim

Kto według "FFT" zasługuje na miano numeru 1? Okazuje się, że Karim Benzema. "Hat-tricki przeciwko PSG i Chelsea były kluczowe dla ataku Realu Madryt na Ligę Mistrzów w tym sezonie. Francuz dołożył czwartego gola przeciwko Chelsea również w rewanżowym meczu. W powietrzu jest kilku lepszych graczy, kilku bardziej wytrwałych presserów i prawie nikt nie jest tak decydujący, gdy nadchodzi kluczowy moment. W wieku 34 lat Benzemie można by było wybaczyć zdjęcie stopy z gazu, ale wiodący strzelec La Liga wydaje się być coraz bardziej zabójczy. W tej chwili jest najlepszym piłkarzem na świecie" - czytamy w uzasadnieniu.

Zaraz za Francuzem, na drugim miejscu, znalazł się Robert Lewandowski. "Kilka tygodni temu Lewandowski byłby numerem 1 na tej liście i nadal jest blisko. Polak strzelił już ponad 45 goli w tym sezonie i trzeci sezon z rzędu przekroczył granicę 30 goli w połowie marca. Jest fenomenem i w wieku 33 lat nie wykazuje oznak spowolnienia. Jednak niepowodzenie Bayernu w awansie poza etap ćwierćfinału – mimo strzelenia bramki Lewandowskiego w zremisowanym meczu z Villarreal – kosztowało go miejsce na tej liście. Oczywiście nie jest to tylko jego wina, ale gracz, który jest na szczycie tej listy, prawie w pojedynkę przeciągnął swoją drużynę przez ostatnie kilka rund" - uzasadniają dziennikarze.

Lewandowski nadal pozostaje lepszym strzelcem od Benzemy. W 41 meczach zdobył 47 goli, podczas gdy Francuz trafił do siatki 38 razy w 38 spotkaniach. Jednak gole Francuza "ważą" więcej. To jego bramki zadecydowały o awansie Realu najpierw do ćwierćfinału, a potem do półfinału Ligi Mistrzów. Dodatkowo, Benzema nie tylko strzela, ale również asystuje kolegom. W tym sezonie ma już 13 ostatnich podań, podczas gdy Polak tylko cztery.

Najlepsi środkowi napastnicy według "FourFourTwo":

Karim Benzema (Real Madryt/Francja) Robert Lewandowski (Bayern Monachium/Polska) Kylian Mbappe (PSG/Francja) Harry Kane (Tottenham/Anglia) Erling Haaland (Borussia Dortmund/Norwegia) Ciro Immobile (S.S. Lazio/Włochy) Dusan Vlahović (Juventus/Serbia) Diogo Jota (Liverpool/Portugalia) Pierre Emerick-Aubameyang (Barcelona/Gabon) Patrick Schick (Bayer Leverkusen/Czechy) Cristiano Ronaldo (Manchester United/Portugalia)

