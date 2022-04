Sąd odrzucił ostatnią apelację Cibickiego. Dyskwalifikacja podtrzymana

Paweł Cibicki podczas gry dla Elfsborga był bohaterem afery hazardowej. W maju 2019 roku napastnik otrzymał żółtą kartkę za wykopanie piłki poza boisko. Miało to być celowe zachowanie Szweda, ponieważ właśnie na to zdarzenie dwóch graczy portalu bukmacherskiego postawiło wysokie sumy. 28-latek specjalnie prowokował sędziego, aby zostać ukaranym w spotkaniu. Zawodnik miał dzięki temu otrzymać 300 tys. koron szwedzkich, co w przeliczeniu na polską walutę daje 136 tys. złotych.

Paweł Cibicki prawomocnie skazany. Sąd odrzucił ostatnią apelację Szweda

Za to zachowanie 28-latek otrzymał cztery lata dyskwalifikacji na terenie Szwecji. Jednak piłkarska federacja tego kraju złożyła wniosek do FIFA o rozszerzenie zakazu na cały świat, co nastąpiło w styczniu 2022 roku. Dodatkowo Szwed dostał wyrok w zawieszeniu oraz karę grzywny w wysokości 800 koron szwedzkich (około 400 złotych). Cibicki kilkukrotnie składał apelację, próbując oczyścić się z zarzutów.

Tylko, że wymiar sprawiedliwości pozostał nieugięty. W czwartek Szwedzki Sąd Najwyższy utrzymał wyrok w mocy, co oznacza, że 28-latek nie ma już możliwości dalszej apelacji. Napastnik pozostaje zawieszony do 2 lutego 2025 roku. Według dziennika "Expressen" niepodważalnym dowodem dla sądu był fakt czystej gry 28-latka w całej dotychczasowej karierze. Przed meczem Kalmar FF z IF Elfsborgiem, Cibicki otrzymał zaledwie dwie żółte kartki w historii występów, dlatego też zakłady bukmacherskie były bardzo wysokie na takie zdarzenie.

Paweł Cibicki - jeden z największych talentów Szwecji

Napastnik urodził się w Malmoe, ale posiada dwa obywatelstwa - zarówno szwedzkie, jak i polskie. Cibicki wziął udział w dziewięciu spotkaniach młodzieżowej reprezentacji "Trzech Koron" U-21. 28-latek rozegrał również po jednym meczu dla polskiej kadry U-19 i U-20. W karierze klubowej był m.in. piłkarzem Malmoe FF (2013–2017) oraz Leeds (2017-2020), skąd był wypożyczany do IF Elfsborg. W 2020 roku Cibicki podpisał kontrakt z Pogonią Szczecin.