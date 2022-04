Ból głowy Macieja Skorży. Brak wyboru na pozycji napastnika Lecha

Lech Poznań, który po pięciu tygodniach wrócił na pozycję lidera ekstraklasy, w sobotę będzie musiał poradzić sobie z Wisłą Płock bez najlepszego strzelca. Mikael Ishak będzie zmuszony do pauzy z powodu nadmiaru żółtych kartek.

REKLAMA

Zobacz wideo Znamy najmocniejsze strony Argentyny. Tym mogą zaskoczyć Polaków na MŚ

Lech Poznań ma problem na pozycji napastnika. Ishak musi pauzować

Szwed w tym sezonie zdobył już 14 goli, ale w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach tylko raz trafił do siatki. Mimo wszystko na poznaniaków brak Ishaka to spore osłabienie i w dodatku niejedyne. Trener Maciej Skorża ma bowiem kłopot z obstawieniem pozycji napastnika.

Prokuratura oskarżyła ośmiu lekarzy ws. śmierci Maradony. "Dopuścili się zaniedbań"

- Wciąż nie możemy skorzystać z Artura Sobiecha, który leczy kontuzję i Dawid Kownacki jest jedynym nominalnym napastnikiem. Nie wykluczam jednak, że może zagramy z tzw. fałszywą dziewiątką w składzie - przyznał szkoleniowiec.

Lech w trakcie wiosennej rundy nie radzi sobie tak dobrze, jak w trakcie jesiennej. To zauważa sam Skorża, który mówi, że jego drużyna nie może złapać rytmu. Kiedy wydawało się mu, że już wszystko weszło na właściwy poziom, nagle "Kolejorz" przegrywał spotkania, jak chociażby z Rakowem Częstochowa 0:1.

- Jesienią nie mieliśmy tyle problemów kadrowych, co teraz. Nie było tylu infekcji i kontuzji; miałem całą grupę piłkarzy do dyspozycji, co dawało mi pewien komfort, przede wszystkim na treningach. Zimowy okres przygotowawczy był chyba najtrudniejszym, odkąd pracuję w roli trenera. I też nie do końca jestem zadowolony z tego, jak drużyna wygląda. Biorę jednak pod uwagę, jakie trudności stoją przed nami i wierzę, że ta końcówka będzie już skuteczna i efektywna - podkreślił trener.

Sobotni mecz Lechitów z Wisłą w Płocku rozpocznie się o 20:00. Jeśli podopieczni Macieja Skorży nie chcą oglądać się na rywali i pozostać na czele ekstraklasy, to muszą pewnie wygrać z dobrze dysponowaną ostatnio Wisłą. Zwłaszcza że na szczycie ligowej tabeli trzy drużyny - Raków, Lech i Pogoń Szczecin - mają po 56 punktów.