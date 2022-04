Real Madryt w poważnych tarapatach. Kontuzje dwóch lewych obrońców

Koniec świętowania, czas na przygotowania do półfinałów Ligi Mistrzów. Piłkarze Realu Madryt wrócili w czwartek do treningów, po tym jak we wtorek definitywnie odprawili z tegorocznej edycji prestiżowych rozgrywek Chelsea.

Problemy Realu Madryt na lewej obronie. Dwóch piłkarzy kontuzjowanych

Jak czytamy w hiszpańskich mediach, podopieczni Carlo Ancelottiego wyglądali na wyczerpanych po ćwierćfinale. Zabrakło jednak dwóch zawodników. Ich nieobecność może niepokoić trenera. Zwłaszcza że doznali oni kontuzji. To Ferland Mendy i Marcelo, których urazy wykluczą z meczu z Sevillą w niedzielę - donosi marca.com.

Taka informacja oznacza, że Real ma problem na lewej obronie. Szczególnie że Mendy będzie nieobecny przez kilka tygodni. Trudno będzie mu zdążyć na półfinałowe mecze LM. Pierwszy z nich już 26 kwietnia. Lepiej sytuacja wygląda w przypadku Marcelo, który będzie pauzował przez tydzień.

Podczas treningu nieobecni byli Thibaut Courtois i Dani Carvajal, ale dziennikarze donoszą, że żaden z nich nie zmaga się z kontuzją. Dobrą wiadomością dla włoskiego szkoleniowca na pewno jest fakt, że Karim Benzema i Nacho Fernandez trenowali normalnie z resztą swoich kolegów z drużyny i powinni być do jego dyspozycji na niedzielny ligowy mecz.

Real Madryt jest zdecydowany liderem w tabeli La Liga. Przewaga "Królewskich" nad drugą Barceloną wynosi aktualnie 12 punktów. Katalońska drużyna ma o jedno rozegrane spotkanie mniej, ale spoglądając na formę drużyny Ancelottiego, wiele wskazuje na to, że to oni sięgną po mistrzostwo.