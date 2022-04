PSG "zapomniało" o Mbappe podczas sesji zdjęciowej dla sponsora

PSG ogłosiło niedawno nowego sponsora – firmę GOAT. Jest to platforma internetowa oferująca luksusową odzież i akcesoria. Będzie ona sponsorowała francuski klub przez najbliższe trzy lata, a kwota, którą otrzymają paryżanie to około 50 milionów euro.

Zastrzyk gotówki dla PSG. Nowy sponsor zapłaci 50 mln euro

Z tej okazji władze klubu opublikowały post, który przedstawiał zdjęcia piłkarzy francuskiego klubu, wraz z nowym sponsorem na rękawku koszulki. Przedstawiało ono tylko pięciu zawodników, a w ich grupie zabrakło Kyliana Mbappe, choć pojawili się na nim wszyscy gwiazdorzy klubu jak Leo Messi, Neymar czy Marco Verratti.

Gdzie jest Kylian Mbappe? PSG zabezpiecza się przed odejściem gwiazdora

Brak reprezentanta Francji wywołał niepokój wśród niektórych fanów klubu, a hiszpańskie media spekulują, że może to oznaczać, iż jego ewentualny transfer do Realu Madryt jest coraz bardziej realny. Co więcej, portal RMC twierdzi, że był to celowy zabieg klubu.

PSG miało postanowić, że najlepszym rozwiązaniem będzie brak Mbappe na zdjęciu, w przypadku, gdyby ten zdecydował się na rychłe opuszczenie klubu. Podobnego zdania jest także prezesa hiszpańskich rozgrywek piłkarskich Javier Tebas. Stwierdził on niedawno w rozmowie z "Marcą", że zastanawiającym jest fakt, iż Francuz nie przedłużył jeszcze kontraktu i zapewne trafi on do Realu.

Dziesiąta karta Kyliana Mbappe w FIFA 22. Będzie warta fortunę

Kontrakt reprezentanta Francji wygasa w czerwcu 2022 roku i jak zostało już wspomniane, piłkarz nie zdecydował się go, póki co przedłużać. Mbappe ma dopiero 23 lata, a rozegrał już 176 spotkań na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Francji, podczas których strzelił 127 bramki i zaliczył 57 asyst.