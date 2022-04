Grabara to "czyste złoto". "Liverpool na pewno zastanawia się, czy nie popełnił błędu"

704 - od tylu minuty Kamil Grabara pozostaje niepokonany w lidze duńskiej. Bramkarz FC Kopenhaga zachwyca i w niedzielę w meczu z Midtjylland (1:0) pobił 23-letni rekord Jana Hoffmanna, który gola nie puścił przez 678 minut.

- Jest jednym z najlepszych bramkarzy w Superligaen i gra w najlepszej duńskiej drużynie. Jest bardzo szybki w bramce i ma świetny refleks. Zalicza wiele efektownych parad - w rozmowie ze Sport.pl powiedział Martin Gottschalk Aksglæde, dziennikarz TV2.

Ale Grabarę chwalą też inne duńskie media. Przed czwartkowym meczem z Silkeborgiem portal Sporten.com podkreślał znakomite statystyki reprezentanta Polski. "Kiedy do liczby minut dodamy 14 czystych kont (następny w kolejności bramkarz ma ich 10) i skuteczność obron na poziomie 81,4 proc., zrozumiemy, że FC Kopenhaga ma w składzie czyste złoto" - czytamy na portalu.

Duńczycy zachwyceni Grabarą

Duńscy dziennikarze przypominają historię Grabary, który kilka lat temu zamienił Ruch Chorzów na Liverpool. "W sezonie 2018/19 został dołączony do pierwszej drużyny, w której zadebiutował w sparingu z Tranmere Rovers w lipcu 2018 roku. Dwa miesiące później usiadł na ławce w pucharowym meczu z Chelsea, jednak oficjalnego debiutu w klubie nigdy się nie doczekał" - czytamy.

I dalej: "Później Grabara był wypożyczany, a w zeszłym roku nie przedłużył kontraktu z Liverpoolem. W tym momencie na pewno Liverpool zastanawia się, czy nie popełnił błędu, wypuszczając go z klubu".

Grabara był powołany na ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski. 23-letni bramkarz nie zagrał jednak ani w towarzyskim meczu ze Szkocją (1:1), ani w barażu ze Szwecją (2:0) o awans na mistrzostwa świata. Oprócz Grabary na zgrupowaniu pojawili się Wojciech Szczęsny, Łukasz Skorupski oraz Bartłomiej Drągowski.

Grabara był podstawowym bramkarzem reprezentacji Polski do lat 21 za kadencji Czesława Michniewicza. Zawodnik FC Kopenhaga rozegrał 19 meczów, w tym trzy na młodzieżowych mistrzostwach Europy, gdzie nasza drużyna do końca walczyła o awans do półfinału.