Miękkie lądowanie Pochettino? Media: Może trafić do Realu Madryt

Od kilku miesięcy francuskie media spekulują, że po zakończeniu tego sezonu Mauricio Pochettino odejdzie z PSG. Jego rzekomym następcą miałby być Zinedine Zidane, jednak do momentu, w którym nie pojawi się oficjalna informacja, Argentyńczyk z pewnością będzie łączony z innymi klubami.

Pochettino nie obejmie Manchesteru United

Do tej pory Pochettino najczęściej był wymieniany w kontekście objęcia Manchesteru United. Wydaje się jednak, że do tego nie dojdzie. We wtorkowy wieczór brytyjskie media podały, że klub z Manchesteru jest bardzo bliski zakontraktowania Erika ten Haga z Ajaksu Amsterdam, który na Old Trafford miałby zacząć pracę od nowego sezonu.

Wychodzi zatem na to, że Pochettino nie jest już brany pod uwagę, jeśli chodzi o pracę w Manchesterze. Niezależnie jednak od tego, francuskie media są niemal przekonane, że po dokończeniu obecnych rozgrywek władze PSG podziękuję Argentyńczykowi za jego pracę.

Pochettino zastąpi Ancelottiego?

W świetle ostatnich wydarzeń zaczęto się zastanawiać, jaka przyszłość może czekać 50-latka. Brytyjski "Daily Mirror" podał nieco zaskakujące informacje, zgodnie z którymi Argentyńczyk może zostać nowym trenerem Realu Madryt. Sprzyjać temu miałby fakt, że "Los Blancos" w przeszłości już dwukrotnie próbowali go do siebie sprowadzić.

Choć kontrakt Carlo Ancelottiego z Realem jest ważny do czerwca 2024 roku, wciąż nie jest jasna jego przyszłość. Zdaniem mediów nawet zdobycie podwójnej korony nie sprawi, że władze klubu ze stolicy Hiszpanii zapomną o Pochettino i latem spróbują go zakontraktować.