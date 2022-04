"AS" jest już pewny: Lewandowski bez szans na Złotą Piłkę. Benzema ma innych konkurentów

Tego chyba nikt się nie spodziewał. Bayern Monachium zaledwie zremisował z Villarrealem 1:1 w rewanżowym spotkaniu 1/4 finału Ligi Mistrzów i pożegnał się z rozgrywkami. W dwumeczu drużyna prowadzona przez Unaia Emery'ego okazała się lepsza o jedną bramkę, która dała im zwycięstwo na Estadio de la Ceramica tydzień temu.

Bayernowi nie pomogło trafienie Roberta Lewandowskiego, który otworzył wynik wtorkowego spotkania w 52. minucie i dał tym nadzieje kibicom zgromadzonym na Allianz Arenie. Podopieczni Juliana Nagelsmanna nie potrafili pójść za ciosem i przebić się przez szczelną obronę Villarrealu, który zdołał wyrównać w samej końcówce dzięki bramce Samuela Chukwueze.

Villarreal kpi po historycznym awansie. "Raulandowski" i "Liga Farmerów"

Według hiszpańskiego dziennika "AS" odpadnięcie Bayernu oznacza, że Robert Lewandowski ostatecznie stracił szanse na sięgnięcie po Złotą Piłkę za ten sezon. Polak był głównym faworytem do triumfu w plebiscycie "France Football" i, jak do tej pory, wszystko rzeczywiście zmierzało w tym kierunku. Napastnik Bayernu rozegrał 41 spotkań, w których zdobył 47 bramek i zaliczył 41 asyst. Kluczowy miał być jednak sukces w Lidze Mistrzów, jednak tego znów zabraknie.

Hiszpańscy dziennikarze mają teraz innego faworyta do sięgnięcia po Złotą Piłkę, a jest nim Karim Benzema. Francuz w przeciwieństwie do Lewandowskiego wywalczył we wtorek Realowi Madryt awans do półfinału, zdobywając kluczową bramkę na 2:3 w dogrywce rewanżowego spotkania z Chelsea. Łącznie tylko w tym dwumeczu zaliczył aż cztery trafienia.

Dramat Lewandowskiego oznacza, że Benzema stracił głównego konkurenta do Złotej Piłki. Nie oznacza to jednak, że nie ma innych groźnych rywali. Według dziennika "AS" od teraz Francuz będzie musiał walczyć z Kevinem De Bruyne i Mohamedem Salahem. - Belg błyszczy zarówno w wykańczaniu akcji, jak i ich kreowaniu (14 goli i 8 asyst), a Egipcjanin znów pokazuje, że jest wytrawnym strzelcem (28 bramek) - zauważyli hiszpańscy dziennikarze. W dodatku już w środę obaj zawodnicy mogą również awansować ze swoimi drużynami do półfinału Ligi Mistrzów.