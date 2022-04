Jose Mourinho nie sprostał oczekiwaniom Kjetila Knutsena. "Rozczarowujące"

AS Roma przegrała z Bodo/Glimt 1:2 w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Konferencji Europy. Po spotkaniu więcej niż o wyniku mówi się o incydencie, który miał miejsce tuż po zakończeniu gry. W tunelu prowadzącym do szatni starli się trener gospodarzy Kjetil Knutsen i trener bramkarzy Romy Nuno Santos. Komisja Kontroli, Etyki i Dyscypliny UEFA wszczęła śledztwo i tymczasowo ich zawiesiła.

Trener Bodo/Glimt uderza w Jose Mourinho przed rewanżem. "Jego postawa jest szokująca"

Oznacza to, że Knutsen nie będzie mógł pojawić się na ławce swojej drużyny w rewanżu, który zostanie rozegrany w czwartek w Rzymie. Norweski skomentował zamieszanie w rozmowie z gazetą "Avisa Nordland". Jest on oburzony całą sytuacją.

- Takie wydarzenia sprawiają, że chcę robić w życiu coś innego. Przemyślałem swoją karierę i to, co się wydarzyło, jest zbyt dalekie od moich wartości, od wartości klubu i norweskiego futbolu"- powiedział Knutsen.

- W takich przypadkach musisz znaleźć w sobie siłę i zareagować w najlepszy możliwy sposób. Dla mnie najważniejsza jest możliwość spojrzenia na siebie w lustrze. Jeśli już nie jestem w stanie tego robić, powinienem się zastanowić, czy naprawdę warto - dodał.

Trener Bodo/Glimt wypowiedział się także na temat Jose Mourinho. Przyznał, że po incydencie z ubiegłego czwartku zupełnie zmieniło się jego postrzeganie słynnego Portugalczyka. Wygląda na to, że to właśnie jego obwinia o zachowanie Nuno Santosa (który jest stałym współpracownikiem "The Special One". Pracowali razem już w Tottenhamie), lub przynajmniej o brak stanowczej reakcji.

- Taka postawa z jego strony jest dla mnie szokująca - wypalił Knutsen.

- Jego wartości i sposób trenowania są tak dalekie od wszystkiego, za czym się opowiadam. To niesamowicie rozczarowujące, widzieć takie zachowanie świetnego menedżera, który od tak dawna jest częścią futbolu - powiedział na zakończenie.

Rozczarowani są także inni przedstawiciele Bodo/Glimt. Po decyzji o zawieszeniu Kjetila Knutsena, klub wystosował specjalne oświadczenie. Przekazano w nim, że wszyscy są zszokowani takim werdyktem UEFA.

Rewanż pomiędzy AS Romą i Bodo/Glimt rozpocznie się na Stadio Olimpico w czwartek 14 kwietnia o godzinie 21:00.

