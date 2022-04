Smuda chce Jesusa. Wieczysta Kraków szykuje kolejny transferowy hit

Wieczysta Kraków, chociaż gra na piątym poziomie rozgrywkowym w Polsce, nie ma żadnych kompleksów i znów zamierza zaskoczyć głośnym transferem. Trener Franciszek Smuda uparł się na kolejne znane nazwisko.

Wieczysta podbierze piłkarza Jagiellonii?

Z informacji, do których dotarli dziennikarze "WP Sportowe Fakty" wynika, że Wieczysta chce powitać w swoich szeregach Jesusa Imaza. To hiszpański piłkarz występujący na pozycji ofensywnego pomocnika w Jagiellonii Białystok. W ostatnim czasie nie pojawia się on na murawie, bo leczy kontuzję kolana.

Była wiceprezes Jagiellonii, Agnieszka Syczewska, w październiku 2021 roku wyznała, że klub zaproponował Imazowi rekordowy w historii klubu kontrakt. Ostatecznie jednak nie udało się sfinalizować umowy, a kilka tygodni później piłkarz zerwał więzadła.

Jak informowaliśmy kilka tygodni temu, rozmowy Hiszpana z prezesem i dyrektorem sportowym Jagi trwają i choć na razie do porozumienia blisko nie jest, wydaje się, że odczucia, póki co są dość pozytywne. Sam Hiszpan z kolei w poniedziałek miał wizytę kontrolną w Hiszpanii i otrzymał zgodę na lekkie treningi, w związku z czym jego powrót do gry jest kwestią kilku tygodni.

Wieczysta nie zamierza oszczędzać i mówi się, że jest w stanie zapłacić za Imaza całkiem sporo. Pozostaje jednak pytanie, czy 31-latek będzie chciał występować w niższej lidze. W Krakowie już kiedyś grał dla Wisły. W jej barwach na boisku pojawiał się 47 razy i strzelił 14 goli w ekstraklasie. Przed kontuzją rozegrał 94 spotkania dla Jagiellonii, w których strzelił 39 goli i zaliczył 12 asysty.

Jesus nie byłby pierwszą gwiazdą, którą ten czwartoligowy zespół pozyskałby do swojego składu. Wcześniej krakowianie pozyskali takie nazwiska jak Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Donald Guerrier, Thibault Moulin, Łukasz Burliga, czy Maciej Jankowski.

Wieczysta Kraków ma zdecydowaną przewagę w ligowej tabeli. Zajmuje pierwsze miejsce i o 11 punktów wyprzedza drużynę LKS Wiślanie Jaśkowice.