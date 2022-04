"Bayernowi nie mogło przytrafić się nic lepszego niż sprzedaż Lewego"

Coraz więcej mówi się w ostatnim czasie o możliwym odejściu Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium. Kontrakt Polaka obowiązuje tylko do końca czerwca 2023 roku, a negocjacje ws. przedłużenia umowy nie przebiegają zbyt dobrze. W przypadku braku porozumienia latem Bawarczycy będą mieli ostatnią okazję, aby sporo zarobić na transferze 33-letniego napastnika.

Wiadomo, że poważnie zainteresowana sprowadzeniem Roberta Lewandowskiego jest FC Barcelona. W ostatnich dniach pojawiły się nawet informacje, że Polak porozumiał się z władzami katalońskiego klubu. Jednak prezes Bayernu Oliver Kahn zdementował we wtorek te plotki, zapewniając, że nie mogą sprzedać tak wartościowego zawodnika.

W Niemczech wokół "Lewego" rozpętała się burza. Jesco von Eichmann, dziennikarz "Sky Sports Deutschland", uważa, że odejście Lewandowskiego może wyjść drużynie z Monachium tylko na dobre. - Bayernowi nie mogło się przytrafić nic lepszego niż sprzedaż "Lewego" tego lata do Barcelony i zainkasowanie porządnej kwoty odstępnego. Można będzie ją zainwestować w rozwiązanie przyszłościowe, a Lewandowski nie jest "modelem przyszłości" - stwierdził.

- Wprawdzie jest nadal dobry i jak wino - im starszy, tym lepszy. Ale kto powie, że będzie tak dalej? A może będzie jak nieświeże piwo pszeniczne, którego nikt już nie będzie chciał? - dodał dziennikarz "Sky Sports Deutschland".

Jesco von Eichmann przekonuje, że teraz jest idealny moment na wprowadzenie nowego napastnika, który zostałby następcą Lewandowskiego. Musi to się jednak odbyć bez Polaka, który utrudniałby tylko cały proces. - Bayern może upiec dwie pieczenie na jednym ogniu - wziąć pieniądze i kupić nowego napastnika. A jednocześnie zapoczątkować przebudowę składu. Przebudowa z Lewandowskim nie zafunkcjonuje, bo on zawsze chce grać. Jak pozyskasz drugiego napastnika, który także będzie chciał grać, to się nie przebije. Dlatego jest to idealny moment, być może bolesny, żeby rozstać się z Lewandowskim - zakończył.

Robert Lewandowski w obecnym sezonie znów imponuje swoją wysoką dyspozycją. Polak dla Bayernu rozegrał do tej pory 41 spotkań, w których zdobył 47 bramek i zaliczył cztery asysty.